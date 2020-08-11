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أخبار البلد

الدواء: توطين صناعة أدوية بروتوكول كورونا وبدء تصنيع عقار «فافيبرافير» بمصر

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:46 ص
صدى البلد
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أ ش أ
وافقت هيئة الدواء المصرية على الطلبات المقدمة من 61 شركة دواء وطنية لبدء اتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية الخاصة نحو استيفاء تسجيل عقار "فافيبيرافير"، المستخدم في علاج فيروس كورونا، مؤكدة أن هناك 4 شركات تم الانتهاء من إجراءات تسجيل الطلبات التي تقدمت بها، وإصدار إخطارات التسجيل الخاصة بها، وذلك وفقًا لآلية التسجيل الاستثنائي لبعض المستحضرات المعتمدة من قبل الدكتور تامر عصام رئيس الهيئة.


كما وافقت هيئة الدواء على الطلبات المقدمة من 27 شركة دواء وطنية لبدء اتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية الخاصة نحو استيفاء إجراءات تسجيل عقار "ريمديسيفير" في مصر، إلى جانب حصول شركة وطنية واحدة فقط على إخطار تسجيل هيئة الدواء المصرية للبدء في تصنيع عقار "ريمديسيفير" بمصانعها، وبذلك يصبح مجموع الشركات التي تقدمت بطلبات لبدء تسجيل عقار "ريمديسيفير" 28 شركة.


وأكد الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أنه تم تقديم 61 طلبا من 61 شركة دواء لبدء اتخاذ إجراءات تسجيل عقار "فافيبيرافير" بتركيز 200 mg Tablet، كذلك الموافقة على 41 طلبا مقدما من 28 شركة لبدء اتخاذ إجراءات تسجيل عقار "ريمديسيفير" بثلاثة تركيزات مختلفة.


وقال الغمراوي إن تلك الموافقات تأتي في ضوء الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها هيئة الدواء المصرية من أجل تسهيل وتوطين وتوفر أدوية كورونا في مصر، كذلك الاختصاصات التنظيمية والتنفيذية للهيئة ودورها الرئيسى في وضع السياسات العامة المنظمة لصناعة الدواء في مصر، وأيضًا وضع الخطط ومراجعة جميع الأنظمة واللوائح الرقابية وتعديلها بهدف تطويرها لمواكبة متطلبات جودة ومأمونية الدواء المصري.
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