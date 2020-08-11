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اطلعوا وحسوا بالحرية.. محافظ المنوفية يوجه نداء لحزب الكنبة

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:53 ص
اللواء ابراهيم احمد
اللواء ابراهيم احمد ابو ليمون، محافظ المنوفية
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فرح علاء الخولي
قال اللواء ابراهيم احمد ابو ليمون، محافظ المنوفية، إن محافظة المنوفية بها 2 مليون و688 ألف مواطن، ولهم مطلق الحرية للإدلاء بأصواتهم او ابطالها ولكن من الضروري مشاركتهم في العملية الانتخابية لاعطائها الشرعية، والناخبين موزعين على 619 لجنة انتخابية.

وتابع اللواء ابراهيم ابو ليمون، خلال حواره على قناة "تن" الفضائية"، أنه منذ بدء الانتخابات خلال الساعات الأولى من صباح اليوم تسير بشكل آمن دون مواجهة اي مشاكل، مشيرًا الى ان مبادرة "اعرف لجنتك" كان لها صدد فعال لتعريف الناخبين لجانهم الانتخابية وخطوات الانتخاب.

وأضاف أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية كلها لتنظيم تلك العملية الانتخابية واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا.

واشار الى ان الإقبال على اللجان الانتخابية في المحافظة اقل من المتوسط، ولكنه يآمل ان تزداد الأعداد أكثر من ذلك في الساعات القادمة من الانتخابات، معقبًا: "نرجو من حزب الكنبة انه يطلع ويدلي بصوته بكل أريحية وحرية".

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