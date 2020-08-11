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توك شو

مصطفون للإدلاء بصوتهم.. شاهد العرس الانتخابي في مدينة نصر

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 12:16 م
لجنة انتخابية بمدينة
لجنة انتخابية بمدينة نصر
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فرح علاء الخولي
عرضت قناة "صدى البلد"، فيديو عن إقبال كثيف للناخبين بلجنة مجمع الملك فهد بمدينة نصر للإدلاء بصوتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وظهر في اللجان عدد كبير من المصريين يصطفون أمام اللجان بمدينة نصر للمشاركة في العملية الانتخابية، وذلك دليل على وعي المصريين بأهمية صوتهم وتمثيلهم في الحياة السياسية.

وقد أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ، بلجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد مصطفى يسرى أبو عميرة بمصر الجديدة كما أدلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعدد من الوزراء والمسئولين بصوتهم الانتخابي.

وانطلقت اليوم عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غدا الأربعاء حيث تفتح اللجان أبوابها أمام الناخبين من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء. 

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