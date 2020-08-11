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ثقافة

بعد شهور توقف.. مكتبة الإسكندرية تفتح أبوابها للباحثين

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:51 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
فتحت مكتبة الاسكندرية أبوابها للباحثين بعد فترة غلق استمرت لعدة شهور بسبب جائحة كورونا، وحرصت المكتبة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد؛ حيث يتم تعقيم مبنى المكتبة بشكل دوري ومنتظم، على أن تكون مواعيد استقبال الجمهور من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الساعة الثالثة ظهرًا، مع استمرار الغلق يومي الجمعة والسبت، مع مراعاة إدارة المكتبة ألا تتعدى نسبة الإشغال٢٠% وهي النسبة المحددة من الحكومة المصرية.

وفي هذا الصدد تأتي بعض الإرشادات التي يجب على الجمهور الأخذ بها ومراعاتها عند زيارة المكتبة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وهي ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات أثناء التواجد في المكتبة، وتعقيم اليدين عند ملامسة أي سطح، والحفاظ على مسافة آمنة بين زوار المكتبة وموظفي المكتبة، بالإضافة إلى الالتزام بالجلوس بالأماكن المسموح بها فقط.

وللحصول على أوعية المعلومات المطبوعة يتم التوجه لمكاتب الخدمات المرجعية للحصول على المساعدة، ثم يتم وضع الكتب بعد الاستخدام على عربة نقل الكتب المخصصة لها؛ حيث يتم تعقيمها للحفاظ على سلامة المستفيدين من المكتبة.
مكتبة الإسكندرية تفتح أبوابها للباحثين

الاسكندرية في 11 اغسطس-   فتحت مكتبة الاسكندرية أبوابها للباحثين بعد فترة غلق استمرت لعدة شهور بسبب جائحة كورونا، وحرصت المكتبة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد؛ حيث يتم تعقيم مبنى المكتبة بشكل دوري ومنتظم.

على أن تكون مواعيد استقبال الجمهور من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الساعة الثالثة ظهرًا، مع استمرار الغلق يومي الجمعة والسبت، مع مراعاة إدارة المكتبة ألا تتعدى نسبة الإشغال٢٠% وهي النسبة المحددة من الحكومة المصرية.

وفي هذا الصدد تأتي بعض الإرشادات التي يجب على الجمهور الأخذ بها ومراعاتها عند زيارة المكتبة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وهي ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات أثناء التواجد في المكتبة، وتعقيم اليدين عند ملامسة أي سطح، والحفاظ على مسافة آمنة بين زوار المكتبة وموظفي المكتبة، بالإضافة إلى الالتزام بالجلوس بالأماكن المسموح بها فقط.

وللحصول على أوعية المعلومات المطبوعة يتم التوجه لمكاتب الخدمات المرجعية للحصول على المساعدة، ثم يتم وضع الكتب بعد الاستخدام على عربة نقل الكتب المخصصة لها؛ حيث يتم تعقيمها للحفاظ على سلامة المستفيدين من المكتبة.

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