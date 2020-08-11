AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أسقف الشرقية يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ.. ويحث المواطنين على المشاركة بكثافة في التصويت

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:54 ص
نيافة الأنبا مقار
نيافة الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان
Advertisements
سامح سلام

أدلى نيافة الأنبا مقار، أسقف الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بمدرسة الشهيد أحمد محمد ثابت الابتدائية بفاقوس - محافظة الشرقية.


وأكد نيافة الأنبا مقار ضرورة المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ من الجميع، معربا عن خالص دعواته للجميع بالتوفيق، ولمصرنا الغالية بالرفعة والنمو.


اقرأ أيضا:

مرتديا الكمامة| البابا تواضروس يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ.. فيديو

رئيس الكنيسة الأسقفية يدلى بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بكلية التربية الرياضية بالجزيرة 


وحث نيافة الأنبا مقار جميع المواطنين على أهمية المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، والإيجابية نحو أي عمل وطني لرفعة بلادنا الغالية.


كان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أدلى بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ في وقت سابق اليوم بمدرسة القبة الفداوية الابتدائية  بمنطقة الوايلي.


وحرص قداسة البابا تواضروس الثاني على ارتداء الكمامة الطبية أثناء تواجده في اللجنة الانتخابية، وسط اجراءات احترازية ووقائية تم اتباعها داخل اللجات الانتخابية، فيما احتشد مجموعة من المواطنين لتقديم التحية لقداسة البابا قبل دخوله إلى اللجنة الانتخابية.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتخابات الشيوخ.. البابا تواضروس يدلي بصوته في الوايلي.. فيديو

مرتديا الكمامة| البابا تواضروس يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ..فيديو

وزير التنمية المحلية يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بـ ليسيه الحرية بمصر الجديدة

رئيس الكنيسة الأسقفية يدلى بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بكلية التربية الرياضية بالجزيرة

ترشيحاتنا

أطلق النار على نفسه بالخطأ.. العناية الإلهية تنقذ طفلا من موت محقق.. تفاصيل

بعد إطلالتها الأخيرة.. فساتين درة تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

موجز السوشيال: صديقة مصطفى حفناوي توجه له رسالة مؤثرة.. نرمين الفقي تبهر جمهورها بصورة جديدة

بعد العثور على طفلهما جثة هامدة.. أب وأم مهددان بالسجن لمدة 20 عامًا

في عيد ميلادها الـ 82 .. عدد زيجات نجاة الصغيرة

بدون أدوية.. علاجات منزلية لمحاربة النقرس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة تعيسة الحظ تقع ضحية لهجوم خفاش مصاب بعدوى خطيرة أمام منزلها

بعد العثور على طفلهما جثة هامدة.. أب وأم مهددان بالسجن لمدة 20 عامًا

مشهد يحبس الأنفاس.. لحظة ظهور ثعبان مرعب على رصيف محطة مترو أنفاق في نيويورك