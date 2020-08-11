أسقف الشرقية يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ.. ويحث المواطنين على المشاركة بكثافة في التصويت

أدلى نيافة الأنبا مقار، أسقف الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بمدرسة الشهيد أحمد محمد ثابت الابتدائية بفاقوس - محافظة الشرقية.





وأكد نيافة الأنبا مقار ضرورة المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ من الجميع، معربا عن خالص دعواته للجميع بالتوفيق، ولمصرنا الغالية بالرفعة والنمو.





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وحث نيافة الأنبا مقار جميع المواطنين على أهمية المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، والإيجابية نحو أي عمل وطني لرفعة بلادنا الغالية.





كان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أدلى بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ في وقت سابق اليوم بمدرسة القبة الفداوية الابتدائية بمنطقة الوايلي.





وحرص قداسة البابا تواضروس الثاني على ارتداء الكمامة الطبية أثناء تواجده في اللجنة الانتخابية، وسط اجراءات احترازية ووقائية تم اتباعها داخل اللجات الانتخابية، فيما احتشد مجموعة من المواطنين لتقديم التحية لقداسة البابا قبل دخوله إلى اللجنة الانتخابية.



