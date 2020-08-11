مسافات آمنة وإرشادات لحماية المواطنين بمدرسة هدى الشعراوي في السلام.. شاهد

تقوم الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين انتخابات مجلس الشيوخ بمدرسة هدى شعراوي بتوزيع الكمامات على المواطنين تجنبًا لحدوث أي عدوى بفيروس كورونا.





كما حرصت الأجهزة الأمنية على تواجد المسافات الآمنة بين المواطنين فضلا عن تقديم الإرشادات وترك مسافة ما يقرب من متر بين كل مواطن اثناء الإدلاء بصوته الانتخابي.

كانت انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بدأت اليوم، داخل مصر، وتستمر حتى غد لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.





واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.





كما كلفت الهيئة منسق طوابير بمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.





وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.



