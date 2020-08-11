إقبال ملحوظ من السيدات علي انتخابات الشيوخ بأسيوط

تشهد لجان الاقتراع بمحافظة أسيوط اقبالا كثيفا من السيدات للإدلاء بأصواتهن في الاستحقاق الدستورى لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ وسط إجراءات احترازية مشددة.





حيث شهدت اللجان المختلفة في المراكز والقرى بمحافظة أسيوط إقبالًا ملحوظًا من قبل السيدات بمختلف أعمارهم للإدلاء بصوتهم في الاستحقاق الانتخابي لمجلس الشيوخ.

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وقد حرصت السيدات كبار السن علي المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية لمجلس الشيوخ والادلاء بأصواتهم في لجان الاقتراع بالمحافظة.





في نفس الوقت قامت مديرية أمن أسيوط بفرض طوقًا أمنيًا في محيط اللجان وبدء تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع التأكيد علي الناخبين بعد الدخول بدون إرتداء كمامات فيما قامت حملات تطهير لمقرات اللجان لضمان سلامة الناخبين.





الجدير بالذكر أن محافظة أسيوط يبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط 2 مليون و766 ألفًا و955 ناخبًا سيدلون بأصواتهم في 15 لجنة عامة متمثلة في 496 مركز انتخابي يضم 636 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري وحي بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة.





وقد أعلن محافظ أسيوط عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873).



