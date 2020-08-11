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محافظات

محافظ شمال سيناء: المحافظة على مسافة واحدة من جميع المرشحين بانتخابات الشيوخ

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:44 م
صدى البلد
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احمد صالح
استمر الناخبون في التوافد على لجان الانتخابات بمراكز محافظة شمال سيناء، حيث ظهر الاقبال كبيرا علي لجان انتخابات مجلس الشيوخ بالمناطق، التي ينتمي لها المرشحين خاصة قسمي رمانه وبئر العبد، بينما كان الاقبال في العريش مابين ضعيف ومتوسط .

من جانبه، تفقد اللواء هشام الخولي نائب محافظ شمال سيناء، لجان الانتخابات بمجمع المدارس للاطمئنان علي سير الانتخابات .

وأكد نائب المحافظ ، ان الإقبال متوسط من الناخبين وسيزيد مع نهاية اليوم، مضيفا أن غرفة العمليات الرءيسية بالمحافظة لم تتلفي اي مشاكل بشان العملية الانتخابية

وأشار إلى أن المحافظة علي مسافة واحدة من جميع المرشحين ال7 الذين يخوضون الانتخابات علي مقعد فردي مستقل، بينما هناك مرشح واحد علي القائمة.

وأوضح أنه تم تجهيز اللجان واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها، وتوفير مظلات أمام اللجان وتخصيص أماكن انتظار لجلوس كبار السن، إلى جانب وجود سيارة إسعاف وكرسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، كما أنتصر مناديل وانصار المرشحين لإرشاد الناخبين إلى اللجان، وأخرين لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ولفت نائب المحافظ إلى أنه تم إنشاء غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المحافظة بالعريش بمشاركة الجهات المعنية لتلقي أية شكاوى من قبل المواطنين ومتابعة جميع اللجان، وحل أية مشكلة في الحال.

يذكر أن الانتخابات الشيوخ تجرى بدائرة المحافظة ، والتي تضم لجنة عامة واحدة على مستوى مراكز وأقسام المحافظة و30 مركزا انتخابيًا، و56 لجنة فرعية ، ويبلغ عدد الناخبين 271 ألفا و851 ناخبا.

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محافظ شمال سيناء: المحافظة على مسافة واحدة من جميع المرشحين بانتخابات الشيوخ
محافظ شمال سيناء: المحافظة على مسافة واحدة من جميع المرشحين بانتخابات الشيوخ
محافظ شمال سيناء: المحافظة على مسافة واحدة من جميع المرشحين بانتخابات الشيوخ
محافظ شمال سيناء: المحافظة على مسافة واحدة من جميع المرشحين بانتخابات الشيوخ
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