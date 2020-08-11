محافظ شمال سيناء: المحافظة على مسافة واحدة من جميع المرشحين بانتخابات الشيوخ

في العريش

وأكد نائب المحافظ ، ان الإقبال متوسط من الناخبين وسيزيد مع نهاية اليوم، مضيفا أن غرفة العمليات الرءيسية بالمحافظة لم تتلفي اي مشاكل بشان العملية الانتخابيةوأشار إلى أن المحافظة علي مسافة واحدة من جميع المرشحين ال7 الذين يخوضون الانتخابات علي مقعد فردي مستقل، بينما هناك مرشح واحد علي القائمة.وأوضح أنه تم تجهيز اللجان واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها، وتوفير مظلات أمام اللجان وتخصيص أماكن انتظار لجلوس كبار السن، إلى جانب وجود سيارة إسعاف وكرسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، كما أنتصر مناديل وانصار المرشحين لإرشاد الناخبين إلى اللجان، وأخرين لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.ولفت نائب المحافظ إلى أنه تم إنشاء غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المحافظة بالعريش بمشاركة الجهات المعنية لتلقي أية شكاوى من قبل المواطنين ومتابعة جميع اللجان، وحل أية مشكلة في الحال.يذكر أن الانتخابات الشيوخ تجرى بدائرة المحافظة ، والتي تضم لجنة عامة واحدة على مستوى مراكز وأقسام المحافظة و30 مركزا انتخابيًا، و56 لجنة فرعية ، ويبلغ عدد الناخبين 271 ألفا و851 ناخبا.اقرا ايضا: