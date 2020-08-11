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محافظات

رغم ارتفاع حرارة الجو فى أسوان.. كبار السن يصوتون فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:52 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
 تشهد العملية الانتخابية داخل لجان الاقتراع وجود لقطات مضيئة تتمثل حافزًا لقيام المواطنين بالإدلاء بأصواتهم وتحقيق المشاركة الإيجابية .

وفى محافظة أسوان أقصى الجنوب نجد أن هناك لقطات مضئية داخل اللجان الإنتخابية وهى التى تتمثل فى حرص كبار السن على المشاركة الجادة بالذهاب إلى لجان الإقتراع للإدلاء بأصواتهم بإعتبار ذلك حق دستورى أصيل رغم ارتفاع حرارة الجو.

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 بدأت اليوم الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غد لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.

بينما يتم إنتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وفى محافظة أسوان بدأت مقار اللجان الإنتخابية بفتح أبوابهاوصباح اليوم الثلاثاء لبدء إستقبال الناخبين للتصويت فى إنتخابات مجلس الشيوخ وسط تواجد أمني مكثف من قبل قوات الأمن.

وتستقبل 255 لجنة فرعية و8 لجان عامة نحو مليون و35 الف و 571 ناخب وناخبة المقيدين بالجداول الإنتخابية بالمحافظة ويتنافس فيها ١٢ مرشحًا على مقعدين .

وكانت قد أستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.

كما كلفت الهيئة منسق طوابير بمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.

وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما  اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.

وتشترك القوات المسلحة فى تأمين الانتخابات بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكل التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن فى محيط اللجان.
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