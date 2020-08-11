رغم ارتفاع حرارة الجو فى أسوان.. كبار السن يصوتون فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020

تشهد العملية الانتخابية داخل لجان الاقتراع وجود لقطات مضيئة تتمثل حافزًا لقيام المواطنين بالإدلاء بأصواتهم وتحقيق المشاركة الإيجابية .
وفى محافظة أسوان أقصى الجنوب نجد أن هناك لقطات مضئية داخل اللجان الإنتخابية وهى التى تتمثل فى حرص كبار السن على المشاركة الجادة بالذهاب إلى لجان الإقتراع للإدلاء بأصواتهم بإعتبار ذلك حق دستورى أصيل رغم ارتفاع حرارة الجو.
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محافظ أسوان يتفقد لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2020.. فيديو وصور
بدأت اليوم الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غد لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.
بينما يتم إنتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وفى محافظة أسوان بدأت مقار اللجان الإنتخابية بفتح أبوابهاوصباح اليوم الثلاثاء لبدء إستقبال الناخبين للتصويت فى إنتخابات مجلس الشيوخ وسط تواجد أمني مكثف من قبل قوات الأمن.
وتستقبل 255 لجنة فرعية و8 لجان عامة نحو مليون و35 الف و 571 ناخب وناخبة المقيدين بالجداول الإنتخابية بالمحافظة ويتنافس فيها ١٢ مرشحًا على مقعدين .
وكانت قد أستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.
كما كلفت الهيئة منسق طوابير بمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.
وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.
وتشترك القوات المسلحة فى تأمين الانتخابات بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكل التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن فى محيط اللجان.
وفى محافظة أسوان أقصى الجنوب نجد أن هناك لقطات مضئية داخل اللجان الإنتخابية وهى التى تتمثل فى حرص كبار السن على المشاركة الجادة بالذهاب إلى لجان الإقتراع للإدلاء بأصواتهم بإعتبار ذلك حق دستورى أصيل رغم ارتفاع حرارة الجو.
وأقرأ أيضًا :
محافظ أسوان يتفقد لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2020.. فيديو وصور
بدأت اليوم الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غد لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.
بينما يتم إنتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وفى محافظة أسوان بدأت مقار اللجان الإنتخابية بفتح أبوابهاوصباح اليوم الثلاثاء لبدء إستقبال الناخبين للتصويت فى إنتخابات مجلس الشيوخ وسط تواجد أمني مكثف من قبل قوات الأمن.
وتستقبل 255 لجنة فرعية و8 لجان عامة نحو مليون و35 الف و 571 ناخب وناخبة المقيدين بالجداول الإنتخابية بالمحافظة ويتنافس فيها ١٢ مرشحًا على مقعدين .
وكانت قد أستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.
كما كلفت الهيئة منسق طوابير بمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.
وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.
وتشترك القوات المسلحة فى تأمين الانتخابات بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكل التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن فى محيط اللجان.