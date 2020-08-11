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أخبار البلد

شعراوي يترأس غرفة العمليات لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظات

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:47 م
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
ترأس اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ في المحافظات التي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء وتستمر حتي غدا الأربعاء.

وأكد اللواء محمود شعراوى ، على الانتظام الكامل لكافة اللجان الانتخابية علي مستوي الجمهورية، وفتح جميع اللجان في موعدها دون اي معوقات ، باستثناء بعض اللجان تم تأخير وصول القضاة اليها وتم فتحها في تمام الساعة ٩:٣٠ صباحًا، مضيفًا أن غرفة العمليات بالوزارة تتابع علي مدار الساعة مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف العمليات بالمحافظات لمتابعة تطورات العملية الإنتخابية . 

وأشاد شعراوي، باستعدادات محافظة شمال سيناء لانتخابات مجلس الشيوخ وتواجد أعداد كبيرة من المواطنين الإدلاء بأصواتهم خاصة في مدينتي بئر العبد والشيخ زويد مما يعكس حالة الأمن والآمان والطمانينة التي يشعر بها مواطني المحافظة.

كما أعرب وزير التنمية المحلية  عن سعادته بتواجد اعداد كبيرة من الشباب في الطوابير الانتخابية أثناء إدلائه بصوته في الانتخابات وحرصهم علي المشاركة الايجابية في تحديد مستقبل مصر خلال السنوات القادمة. 

وأوضح اللواء محمود شعراوي إنه تم الاستعداد الجيد لإنتخابات مجلس الشيوخ من جميع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية سواء  الهيئة الوطنية للانتخابات والوزارات وكان هناك دور محدد وتشاركي بين كل الجهات وتم تحديد الاحتياجات اللازمة لاتمام العملية الإنتخابية وتم عرضها علي السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وتوفيرها علي الفور.

واشار شعراوي الي ان الوزارة لها دور كبير ومحوري في اتمام مجلس الشيوخ التي تتم علي أرض المحافظات وتم تكليف جميع المحافظين بالإستعداد الجيد لها وعقد لقاءات مع سكرتيري عموم المحافظات ومدير غرف العمليات و الازمات علي مستوي جميع المحافظات واطلاعهم علي الإجراءات التي يجب اتباعها للخروج بالعملية الإنتخابية بصورة ايجابية مشرفة تليق بأسم مصر.

وأوضح  انه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا بتطهير اللجان الانتخابية علي مدار اليوم والحفاظ علي التباعد الاجتماعي بين الناخبين للحفاظ علي سلامة المواطنين، مشيرًا إلي أنه تم مراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة واقامة خيام ومظلات  للاستراحة للتيسيير عليهم لادلائهم بأصواتهم في العملية الانتخابية وإقامة مظلات اللازمة لإنتظار الناخبين امام مقار اللجان خلال عملية التصويت.

ودعا أبناء الشعب المصري بالنزول والمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم واختيار الكفاءات العلمية لمجلس الشيوخ لما له من أهمية كبيرة خلال المرحلة القادمة لا تقل عن أهمية مجلس النواب من بينها مناقشة إقتراحات تعديل مواد الدستور ودراسة ومناقشة القوانين والتى يتم إحالتها  من السيد رئيس الجمهورية ومجلس النواب والسياسة العامة للدولة ومناقشة مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ،  ومناقشة ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة.
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