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أخبار البلد

رجائى عطية يعتمد ٩٦ حالة إعادة من الزوال بالمحامين

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:54 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
اعتمد رجائى عطية نقيب المحامين، اليوم الإثنين، 96 حالة إعادة من الزوال، مع التمكين من سداد الاشتراك.

وأشر رجائى عطية على 4 حالات أخرى، نظرا لعدم كفاية أدلة الاشتغال المطلوبة، بإخطار الطالب بتقديم ما لديه من أدلة اشتغال أخرى قبل اتخاذ القرار النهائي.

وكان رجائى عطية نقيب المحامين، قال إنه أقسم قسم الانضمام للمحاماة في 19 أغسطس 1959، أي منذ 61 سنة، وهو يوم لا ينساه رغم كل الأحداث التي مر بها، لأنه يوم فارق في حياته .

وتابع عطية سوف يكون اليوم فارقا في حياتكم وحياتكن، فقبل أداء القسم أنتم خريجي كليات الحقوق، وبعد أداء القسم ستكونون محامين وشتان بين المركزين.

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