AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تعرض لوعكة صحية.. استبدال قاض في لجنة غرب الإسكندرية

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 02:59 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد بسيوني
تعرض المستشار المشرف علي اللجنه ٦٢٩ بمدرسة الشهيد صابر ابوالعنين بدائرة الدخيلة غرب الإسكندرية، لوعكه صحية مفاجئة أثناء تأدية عمله في الإشراف علي عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ والتي تجري اليوم وغدا.

وتوجهت القيادات الأمنية ورئيس حي العجمي الي اللجنه، وعلي الفور تم استدعاء سيارة اسعاف وطبيب لمتابعه حالة المستشار المصاب داخل مقر اللجنه الانتخابية.
اقرأ أيضا:
 وتم نقل المستشار المصاب الي أحدي المستشفيات الخاصة لتوقيع الكشف عليه.

واخطرت الأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية اللجنه العليا للانتخابات لاستبدال المستشار المصاب بآخر واستكمال عملية التصويت.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب الآلام .. أول جلسة علاج طبيعي للطبيب المصاب بفقدان بصره.. شاهد

بعد 25 يوما بالمركز الطبي العالمي.. عودة الطبيب المصاب بفقدان بصره إلى منزله بـ كفر الشيخ

محافظ الاسكندرية يتفقد أعمال إزالة العقارات المخالفة غرب المحافظة

نقل 5 طلاب ثانوية عامة بأسيوط إلى المستشفى للاشتباه في إصابتهم بكورونا.. تفاصيل

التصريح بدفن 8 جثث والبحث عن 3 آخرين في واقعة غرق بـ شاطئ النخيل

القضاء الإداري: قبول مرشحي حزب النور بالإسكندرية ورفض طعن قائمتي الاتحاد وتحيا مصر

ترشيحاتنا

تنسيق الجامعات 2020 .. تعرف على موعد إعلان الحدود الدنيا للمرحلة الأولى

تدير ظهرها لفرص الحوار.. قبرص تشن هجوما حادا على تركيا

قبل ساعات من بدء ماراثون مجلس الشيوخ.. تكثيف التواجد الأمنى فى محيط لجان الاقتراع

في عيد ميلادها الـ 82 .. عدد زيجات نجاة الصغيرة

بعد العثور على طفلهما جثة هامدة.. أب وأم مهددان بالسجن لمدة 20 عامًا

علي جمعة يحذر من تسمية البشر أو وصفهم بـ3 أسماء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. درة تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير في البحر

مصابة بـ كورونا تتعرض للطرد من مسكنها بسبب حماتها.. اعرف القصة

بملابس جريئة.. أول جلسة تصوير لـ نهى عابدين بعد قرار تراجعها عن الاعتزال