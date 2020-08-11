تعرض لوعكة صحية.. استبدال قاض في لجنة غرب الإسكندرية

تعرض المستشار المشرف علي اللجنه ٦٢٩ بمدرسة الشهيد صابر ابوالعنين بدائرة الدخيلة غرب الإسكندرية، لوعكه صحية مفاجئة أثناء تأدية عمله في الإشراف علي عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ والتي تجري اليوم وغدا.
وتوجهت القيادات الأمنية ورئيس حي العجمي الي اللجنه، وعلي الفور تم استدعاء سيارة اسعاف وطبيب لمتابعه حالة المستشار المصاب داخل مقر اللجنه الانتخابية.
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وتم نقل المستشار المصاب الي أحدي المستشفيات الخاصة لتوقيع الكشف عليه.
واخطرت الأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية اللجنه العليا للانتخابات لاستبدال المستشار المصاب بآخر واستكمال عملية التصويت.