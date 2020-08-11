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فن

هجوم ثم اعتذار.. التفاصيل الكاملة لأزمة أحمد فلوكس بسبب مصطفى حفناوى

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 04:28 م
احمد فلوكس
احمد فلوكس
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أحمد إبراهيم
شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من الجدل الواسع تسبب فيها الفنان أحمد فلوكس بعد هجوم على الفنانين والمطرب هانى شاكر نقيب الموسيقيين بسبب تعليقاتهم على رحيل اليوتيوبر مصطفى حفناوى وهو الأمر الذى أغضب عدد من الفنانين وهانى شاكر وبعد تدخل من الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين تراجع احمد عن رأيه وتقدم بالاعتذار إلى هانى شاكر. 
نرصد التفاصيل الكاملة للواقعة التى تسببت فى حالة من الجدل. 

هجوم أحمد فلوكس: 
نشر الفنان أحمد فلوكس مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، يهاجم فيه الفنانين والمطرب هانى شاكر بسبب الراحل مصطفى حفناوي. 

وقال فلوكس "أبويا علمني مغلطش في حد كبير، وأنا معرفش مصطفى حفناوي، ولكن متابع حالته من عدة أيام، محدش زاره غير تامر حسني لأن تامر راجل، بقاله 7 أيام بيناشد عايز يتعالج، مسمعناش عن اللي كتبوا عنه في طبق اليوم، دلوقتي كله الله يرحمه، كله بما فيهم الأستاذ الفاضل الكبير هاني شاكر، اللي قال أنا معرفوش بس قلبي وجعني، طب قلبك موجعكش وهو مش لاقي مستشفى تستقبله وهو عنده جلطة في مخه؟؟”.

وأضاف فلوكس "اتقوا الله كفاية متاجرة بالبني آدمين، كفاية، إيه دا إيه دا، ما كان بقاله 6 أيام مش لاقي حد يعالجه أو يساعده، اللي عرف الناس القصة لما تامر حسني راح زاره، دلوقتي بقى كله فاكره، أستاذ هاني شاكر هو تامر حسني النقيب ولا أنت، اتقوا الله، أنتوا بتاجروا بموت بني آدم، دا شاب وصغير، الناس اللي كاتبين الله يرحمه الفنانين والفنانات والمنتجين كنتوا فين وهو يوتيوبر وكان عايز يمثل، وهو بيروح من الكرفان دا للكرفان دا وعايز يمثل، مخلتهوش يمثل ولا يبقى فنان ليه".

وأوضح فلوكس "ولا لما مات افتكرتوه، إيه دا، طيب مش انتو زعلانين عليه، أنا بطالب كل اللي كتب الله يرحمه إنه يروح يبني جامع باسمه مدام انتو رجالة أوي كدا، احنا في زمن غريب".

تدخل أشرف زكى : 
تقدم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية باعتذار رسمي للمطرب هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، لما صدر من فلوكس، طالبا منه أن يقبل اعتذار الأخير، ليكتفي فلوكس بحذف المنشورات وعدم التعليق على الأزمة مرة أخرى.

اعتذار فلوكس: 
نشر الفنان أحمد فلوكس، مقطع فيديو قصير له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهر فيه يبدي اعتذاره للفنان هاني شاكر، بعد هجومه عليه، بسبب وفاة اليوتيوبر الراحل مصطفى حفناوي. 

وظهر أحمد فلوكس، في الفيديو يبدي اعتذاره لما قال، ويؤكد أن نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي تواصل معه، لافتًا إلى أنه لم يكن يقصد ما قال، وأنه لم يقصد الإساءة لأحد، ولكنه ألقى باللوم على كل من ينعي مصطفى حفناوي، حاليًا ولكنهم لم يعرفونه. 

وأكد فلوكس، أن الفنان هاني شاكر، قامة كبيرة، وصديق لوالده، وهو يكن له كل احترام وتقدير، وأن الفنان تامر حسني، هو الوحيد الذي وقف بجوار مصطفى حفناوي، وحرص على زيارته، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأشياء التي لا يحب التحدث عنها، وربطها بما سبق، لأن «حفناوي» أصبح في ذمة الله. 

حذف فيديوهات أحمد فلوكس: 
الغريب أن بعد نشره للفيديوهات الهجوم والاعتذار قرر فلوكس بعد ذلك حذفهما وكان شيئا لم يكن رغم أن هذه الفيديوهات تم تداولها فى عدد من مواقع التواصل الاجتماعى الأخرى. 
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