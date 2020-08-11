AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

لجنة أوقاف طرة تشهد إقبالا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الشيوخ

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 04:39 م
صدى البلد
Advertisements
محمود مطاوع
تشهد لجنة معهد الاوقاف بحي طره البلد بمحافظة القاهرة إقبالا من قبل الناخبين للإدلاء باصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ .

وحرص المواطنون على ارتداء الكمامات، والالتزام بمسافة كافية، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

يشار إلى أنه بدأت اليوم الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غد لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.

ويتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.

كما كلفت الهيئة منسق طوابير بمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.

وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما  اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.
لجنة أوقاف طرة تشهد إقبالا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الشيوخ
لجنة أوقاف طرة تشهد إقبالا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الشيوخ
لجنة أوقاف طرة تشهد إقبالا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الشيوخ
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفد من المراقبين الدوليين يتفقد مقرات انتخابات الشيوخ بالإسماعيلية

لجان طرة والمعادي تفتح أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الشيوخ

تباعد وإجراءات احترازية.. إقبال ملحوظ في الساعات الأولى لانتخابات الشيوخ بالإسماعيلية

إقبال ملحوظ في الساعات الأولى لانتخابات الشيوخ بالوادي الجديد| شاهد

وسط إجراءات احترازية.. إقبال كبير من الناخبين على لجان دمنهور الثانوية

وسط الالتزام بإجراءات كورونا.. توافد الناخبين على لجان شجرة الدر.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

علي جمعة يحذر من تسمية البشر أو وصفهم بـ3 أسماء

بملابس جريئة.. أول جلسة تصوير لـ نهى عابدين بعد قرار تراجعها عن الاعتزال

الأمور تتعقد.. واقعة الحراس تثير غضب صالح جمعة في الأهلي

شوبير: افتتاح استاد الأهلي الجديد خلال ساعات

في ذكرى ميلاده.. نور الشريف يفصح بمعلومة لا يعرفها البعض عن أحداث 11 سبتمبر في أمريكا

ثورة غضب داخل برشلونة بسبب مباراة بايرن ميونخ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف.. جنا عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

مرصعة بـ3600 ماسة وسعر 1.5 مليون دولار.. إسرائيلى يصنع أغلى كمامة في العالم.. شاهد

تسوية الحمام المحشى .. بالطريقة المصرية وبالفريك وبالارز ومسلوق