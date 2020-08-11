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فن

بفستان منقوش.. جيهان خليل بإطلالة مبهجة عبر إنستجرام

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 04:37 م
جيهان خليل
جيهان خليل
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محمد بدران

نشرت الفنانة جيهان خليل، صورة جديدة لها وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"


وظهرت جيهان خليل بفستان انيق منقوش باللونين الاحمر والازرق ، وتركت شعرها الأسود منسدلًا على كتفيها بطريقة مميزة، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.


يذكر أن آخر أعمال جيهان خليل مسلسل "علامة استفهام"، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى.

المسلسل بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم.


كما شاركت جيهان خليل فى مسلسل "طلقة حظ"، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة مصطفى خاطر، محمد جمعة.​


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