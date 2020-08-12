AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم 12-8-2020

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 06:01 ص
اسعار الذهب
اسعار الذهب
Advertisements
محمد يحيي
استقرت أسعار الذهب في مصر نسبيا في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 12-8-2020، بعد هبوط المعدن الأصفر لأدنى مستوى له أمس الثلاثاء بمتوسط 40 جنيها في الجرام لدي محالات الصاغة.

ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا لـ 872 جنيه اليوم. 

اقرأ أيضا:

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 11-8-2020

أسعار الذهب اليوم الاثنين 10-8-2020

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة نحو عيار  997 جنيه.

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 747 جنيه لدي محالات الصاغة .

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 6976 جنيه .

وسجل السعر العالمي للذهب نحو  1947 دولار.

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تراجع أسعار الذهب 6 جنيهات في نهاية تعاملات اليوم

5 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم

تراجع الذهب جنيهان في نهاية تعاملات اليوم

استقرار الذهب في مستهل التعاملات

جنيه واحد .. تراجع في أسعار الذهب اليوم

زيادة جديدة في أسعار الذهب .. اليوم

ترشيحاتنا

أول رد خليجي على تهديدات تركيا لـ الإمارات

سقوط كونتينر من مقطورة أسفل كوبري 6 أكتوبر في المهندسين.. صور

يُقلّ مرتزقة وإرهابيين.. الجيش الليبي يدمر رتلاً عسكرياً حاول التسلل إلى سرت

هاني حتحوت يكشف تفاصيل حفل افتتاح ستاد الأهلي.. فيديو

أفضل الصدقات الجارية ولا تقتصر على الميت.. دار الإفتاء تحددها

تنديدًا بـ منشور مسيء للنبي محمد.. مقتل شخصين خلال احتجاجات عنيفة في الهند.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة إزالة شعر الوجه.. حيل متعددة أبرزها الكركم والجيلاتين

من يفوز بلقب منقذ العالم؟ .. أزمة كورونا تتحول إلى سباق دولي.. وروسيا فوق صفيح ساخن

غير أخلاقي.. هجوم حاد على بوتين بعد الإعلان عن أول لقاح ضد كورونا.. وتحذيرات بشأنه