محافظ الأقصر يحث المواطنين على المشاركة الإيجابية بانتخابات الشيوخ.. صور

قام محافظ الاقصر المستشار مصطفى ألهم، بالمرور على عدد من اللجان الانتخابية بالمحافظة، للاطمئنان على انتظام سير عملية انتخابات مجلس الشيوخ في يومها الأول، والتي تجري على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس.





وشملت جولة محافظ الأقصر، تفقد لجنة رقم 1 بمدرسة أبوالحجاج الإبتدائية المشتركة، ولجنة رقم 17 بمدرسة الأقصر الإعدادية الثانوية بنات، ولجنة رقم 32 و33 بمدرسة عمار بن ياسر للتعليم الأساسي بالبياضية.

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وتابع محافظ الأقصر، خلال الجولة، إجراءات استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، كما تابع تنفيذ الإجراءات الإحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، وأماكن انتظار الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية الفرعية وتخصيص مقاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، كما تابع عمل الأطقم والفرق المسئولة عن أجهزة ومواد التعقيم والتطهير.





وحث محافظ الأقصر، المواطنين على المشاركة الإيجابية في ذلك الاستحقاق عبر الإدلاء بأصواتهم ترسيخًا للديمقراطية وممارسة المصريين لحقوقهم السياسية في اختيار من يمثلهم بكل حرية

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رافق محافظ الأقصر خلال الجولة كل من السكرتير المساعد بالمحافظة اللواء دكتور عماد أبوالعزايم، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر العميد عمرو حسن، ورئيس مدينة البياضية اللواء محمد صحصاح، وعدد من عناصر قيادات القوات المسلحة والشرطة، وعدد من القيادات التنفيذية.



