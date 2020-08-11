تكليف عبد اللطيف إمام لزيارة أحد الأكاديميات المتخصصة في الكرة النسائية

في إطار حرص لجنة تطوير الكرة النسائية باتحاد الكرة علي متابعة المواهب الصغيرة لتوسيع قاعدة المشاركة ونشر اللعبة كلفت الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف علي الكرة النسائية الدكتور عبد اللطيف أمام لزيارة أحد الاكاديميات المتخصصة في الكرة النسائية بمحافظة الغربية من أجل الوقوف علي مستوي التدريبات طبقا للكورسات التدريبية من قبل الاتحاد النرويجي والانجليزي التي تم تدريسها في مصر الفترة الأخيرة بهدف إنشاء قاعدة من المدربات علي اعلي مستوي .





وتهتم لجنة الكرة النسائية بالعناصر الصغيرة من أجل عمل قاعدة للعبة من الناشئات يمثلن نواة للمنتخبات الوطنية في المستقبل في ظل اهتمام عبد الحق بإنشاء منتخبات للناشئات طبقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واهتمام الدولة بالكرة النسائية والتشجيع علي الرياضة النسائية .





كانت الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة وكرة الصالات اكدت على ان الدوري الممتاز للكرة النسائية سيستأنف في أول أكتوبر القادم .





كما أكدت علي أن دوري كرة الصالات سيستأنف أيضا في أول أكتوبر .





وقالت عبد الحق أنه يتم اعداد جدول لإجراء مسحات لاعضاء الفرق المشاركة في دوري الكرة النسائية والصالات من أجل الاطمئنان علي سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا قبل بدء التدريبات وسيتم تحديد موعد بداية التدريبات ومواعيد استئناف الدوري علي أن ينتهي خلال شهر .





يذكر أن دوري الكرة النسائية يتبقي له خمس اسابيع ويتصدر قمة الدوري نادي وادي دجلة برصيد ٢٩ نقطة ويأتي كفر سعد في المركز الثاني برصيد ٢٤ نقطة .





فيما يتبقي لدوري كرة الصالات اربع اسابيع ومباراتي قبل النهائي ومباراة النهائي ويتصدر مصر المقاصة القمة برصيد ٣٢ نقطة ويأتي الاعلاميين في المركز الثاني ب ٢٩ نقطة وميت عقبه في المركز الثالث ب ٢٩ نقطة ويحتل المنيا المركز الرابع ب ٢٣ نقطة متساويا في الرصيد مع البنك الاهلي صاحب المركز الخامس .