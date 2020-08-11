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انتخابات الشيوخ .. استمرار إقبال المواطنين على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 07:41 م
صدى البلد
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هاني حسين
يستمر المواطنون في الإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ، وشهدت اللجان إقبالا من المواطنين خاصة مع انكسار درجات الحرارة.

وعرضت قناة " اكسترا نيوز " مقطع فيديو يرصد إقبال المواطنين على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

وانطلقت اليوم الثلاثاء عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غدٍ الأربعاء حيث تفتح اللجان أبوابها أمام الناخبين من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.

وأدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، بلجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة، كما أدلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعدد من الوزراء والمسئولين بصوتهم الانتخابي.

وشهدت اللجان الانتخابية إقبالا من قبل المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم خاصة كبار السن والسيدات، فيما دعا رئيس الوزراء المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات.
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