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ديني

غدًا .. إعلان أوائل الثانوية الأزهرية والنتيجة الخميس المقبل

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 08:00 م
اعلان أوائل الثانوية
اعلان أوائل الثانوية الأزهرية
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محمد شحتة
صرح الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، أنه سوف يتم إعلان أسماء أوائل الثانوية الأزهرية، غدا الأربعاء، على أن يتم اعتماد النتيجة (للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠) للقسم العلمي والأدبي والبعوث الإسلامية والعلوم الإسلامية، بعد غد الخميس الموافق ١٣  أغسطس، وإتاحتها لجميع الطلاب بشكل رسمي.

ويعقد الأزهر مؤتمرا صحفيا يتم بثه من خلال الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، تويتر، وانستجرام، للإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية، يوم الخميس ١٣ أغسطس، في تمام الساعة ٢ ظهرا، يتناول فيه كافة الأمور والتفاصيل المتعلقة بنتيجة الامتحانات والإعلان عن الأوائل ونسب النجاح لكل شعبة، يليه إتاحة النتيجة لكل الطلاب على كلٍّ من الموقع الإلكتروني لبوابة الأزهر، والصفحة الرسمية للأزهر الشريف على موقع فيسبوك، في تمام الساعة الخامسة ونصف مساء.
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