غدًا .. إعلان أوائل الثانوية الأزهرية والنتيجة الخميس المقبل

صرح الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، أنه سوف يتم إعلان أسماء أوائل الثانوية الأزهرية، غدا الأربعاء، على أن يتم اعتماد النتيجة (للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠) للقسم العلمي والأدبي والبعوث الإسلامية والعلوم الإسلامية، بعد غد الخميس الموافق ١٣ أغسطس، وإتاحتها لجميع الطلاب بشكل رسمي.



