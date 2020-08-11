بعد Sputnik V.. هل يتحقق حلم الولايات المتحدة بإنتاج لقاح لكورونا خلال 4 أشهر؟

ازدادت المنافسة بين دول العالم لإنتاج لقاح لفيروس كورونا، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اعتماد أول لقاح روسي لفيروس كورونا المستجد،

وخرج وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار، عن صمته متحدثا عن آماله في إنتاج لقاح أمريكي.





ووفقا لصحيفة جارديان البريطانية، قال عازار إن الولايات المتحدة تأمل في الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا بحلول شهر ديسمبر القادم، مستهينا بالاحتفالات والجهود الروسية في إنتاج لقاحها الخاص.





"الهدف ليس ان تكون الأول، بل الحصول على لقاح آمن وفعال للشعب الأمريكي وشعوب العالم" هذا ما قاله عازار عند سؤاله عن سبب تأخر إنتاج اللقاح.





و وافقت روسيا على إنتاج اللقاح للاسخدام على نطاق واسع بعد أقل من شهرين من بداية إجراء الاختبارات البشرية، حتى ان ابنة بوتين خضعت لإحدى الجرعات.





وقال كيريل ديميترييف، مسئول اقتصادي في روسيا إن اللقاح سيتم تسويقه في الخارج تحت الاسم التجاري Sputnik V باتفاقيات دولية لإنتاج 500 مليون جرعة.



