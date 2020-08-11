مشاهد متنوعة بأسوان في انتخابات مجلس الشيوخ اليوم.. أبرزها مشاركة كبار السن وتوفير المستلزمات الطبية باللجان ..صور

مشاهد عديدة ولقطات مضيئة تشهدها لجان انتخابات مجلس الشيوخ بأسوان فى يومها الأول

كبار السن يحرصون على التوجه للجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم رغم ارتفاع درجات الحرارة

المحافظ يطمئن على الإجراءات الوقائية والاحترازية باللجان





أغلقت لجان الاقتراع لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 أبوابها فى يومها الأول بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان .





وكانت قد رصدت كاميرا "صدى البلد" العديد من المشاهد داخل نطاق المحافظة على مدار اليوم حيث كانت أبرزها مشاركة كبار السن للإدلاء بأصواتهم بمقرات اللجان المختلفة باعتبار ذلك حقا دستوريا أصيل رغم ارتفاع حرارة الجو .





فقد شهدت لجان الاقتراع وجود لقطات مضيئة تمثل حافزًا من المشاركة الجادة لقيام المواطنين بالإدلاء بأصواتهم وتحقيق المشاركة الإيجابية .





ففى لجنة مدرسة أبطال أكتوبر الإبتدائية المشتركة قيام إحدى السيدات بالتوجه للجنة على كرسى متحرك للإدلاء بصوتها، وقد حرص رجال الشرطة على مساعدتها خلال قيامها بعملية التصويت بلجنتها ومساعدتها حتى الانتهاء منها.





اقرأ أيضًا:





وتوافد العديد من السيدات للإدلاء بأصواتهن فى انتخابات مجلس الشيوخ بلجان مدرسة أبطال أكتوبر الابتدائية المشتركة، وقد تضمنت الإجراءات الإحترازية والوقائية بمقر لجان مدرسة أبطال أكتوبر الإبتدائية المشتركة وضع لافتات توضح كيفية الحماية من فيروس كورونا المستجد ، بالإضافة إلى تواجد مسئول من الصحة لدعم الأهالى بالكمامات والجونتيات.





وفى نفس السياق شهدت لجنتا مدرسة شجرة الدر الابتدائية بمدينة أسوان إقبال كبير من المواطنين للإدلاء بأصواتهم داخل لجان إنتخابات مجلس الشيوخ 2020، خاصة من كبار السن السيدات اللاتى حرصن على المشاركة وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة.





وقد تطوع شباب وفتيات لتسهيل حركة الدخول للناخبينوإرشادهم برقم اللجنة ومقرها الانتخابى ، بالإضافة إلى توزيع كمامات على الناخبين أثناء الدخول.





فيما أطمأن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان على توافر كافة التجهيزات اللازمة داخل وخارج اللجان الإنتخابية والتى تم تطهيرها وتعقيمها قبل وأثناء إنطلاق ماراثون الإنتخابات مع توفير المستلزمات الطبية من كمامات ومواد مطهرة تطبيقًا للإجراءات الإحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الناخبين والمراقبين من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأكد اللواء أشرف عطية بحسب بيان، الثلاثاء، أنه تم توفير كافة التسهيلات وسبل الراحة للمواطنين ولاسيما من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والسيدات، حيث روعى وضع اللجان في الأدوار الأرضية، مع توفير الكراسى المتحركة ، بالإضافة إلى تحمل المحافظة لتركيب المظلات كساحة انتظار أمام اللجان لحماية الناخبين من أشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة، فضلًا عن وسائل التهوية والمبردات والإنارة، وأيضًا إنتشار 40 سيارة إسعاف أمام اللجان العامة والفرعية.





وكشف محافظ أسوان عن أن هناك متابعة لحظية لإنتظام العملية الإنتخابية من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والتى تم ربطها بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات المعنية للتدخل السريع لمواجهة أى طوارئ وخاصة بقطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والنظافة العامة ، بجانب تذليل أى عقبات أخرى .





ووجه الدعوة لجميع قوى المجتمع الأسوانى بالنزول إلى صناديق الإقتراع والإدلاء بأصواتهم للمشاركة الإيجابية فى إختيار من يمثلهم لمدة 5 سنوات قادمة بمجلس الشيوخ ، ولنثبت أمام العالم بأننا شعب قادر علي تحمل المسئولية ولنؤكد بأننا شعب خلق ليبني الأمجاد ويحمي أرضه ومنجزاته ويحافظ علي هويته وترابطه ووحدته .





وكان محافظ أسوان أجرى جولة ميدانية لتفقد لجان الإقتراع لإنتخابات مجلس الشيوخ 2020 وذلك بمدرستى عباس محمود العقاد الثانوية العسكرية بنين وشجرة الدرالإبتدائية من إجمالى 8 لجان عامة و 255 لجنة فرعية تستقبل مليون و35 ألف و571 ناخب وناخبة حيث رافقه خلالها اللواء هشام شندى مندوب القوات المسلحة والدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ ، وعقب تفقده للجان الإقتراع لمتابعة سير الإنتخابات.





بينما تفقد العميد محمد البنا رئيس مركز ومدينة ادفو لجان الإنتخابات للاطمئنان على سير العملية الانتخابية وإجراءات تعقيم اللجان وتسهيل دخول وخروج المواطنين، مكلفًا نواب الوحدة المحلية للمتابعة الفورية أول بأول لعملية الاقتراع مع رؤساء القرى والأحياء.





وكانت قد بدأت اليوم الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غد لإنتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ و 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.





بينما يتم إنتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر) ، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين .





وكانت قد أستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات. كما كلفت الهيئة منسق طوابير بمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.





وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من إنتخابات الداخل ، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول ، ونفس الحال قبل وبعد الإقتراع فى اليوم الثانى.



