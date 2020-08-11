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وزير المالية: مصر بعد أزمة فيروس كورونا سينمو اقتصادها بمعدل 6.5%.. فيديو

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:17 م
محمد معيط
محمد معيط
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ، إن الفترة الماضية قمنا بعمل مجموعة إصلاحات جيدة واليوم نجني ثمار استقرارنا في الأوضاع المالية ونسير نحو تحسين مستوى معيشة المواطنين .

وأضاف محمد معيط خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم ، أن القيادة السياسية كان لديها الاستعداد لأخذ إجراءات جريئة والشعب كان واعيا وتحمل نتائج الإصلاح الاقتصادي والنتيجة عندما جاءت ازمة فيروس كورونا كان هذا سرد صمود الاقتصاد المصري في ظل أزمة فيروس كورونا .

واوضح محمد معيط ، أن مصر استطاعت ان تتحمل ازمة فيروس كورونا وهذا بسبب ما قمنا بإنجازه خلال السنوات الماضية مؤكدا علي ان أزمة فيروس كورونا ستقوي مصر واقتصادها .

وتابع : أن الإصلاحالذي قامت به مصر مبني علي أسس صلبة لافتا الى ان العجز في ظل أزمة فيروس كورونا انخفض إلى 7.8 ولولا أزمة كورونا كنا سنصل الي 7.2 .

واستكمل : ان الدين الان وصل الي 86.2 ولولا أزمة كورونا كنا سنصل الي 82.5 والفائض الاولي الان 105.5 مليار .

واشار الى ان صندوق النقد الدولي يتوقع ان مصر بعد أزمة فيروس كورونا ينمو اقتصادها بمعدل 6.5%.
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