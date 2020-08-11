المصل واللقاح تحسم الجدل حول ظهور الموجة الثانية لكورونا.. فيديو

الموجة الحالية لفيروس كورونا هي موجة داخل الموجة الأولى وهذا حدث نتيجة تخفيف الإجراءات الاحترازية والوقائية . قال الدكتور أمجد الحداد مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إنالأولىالإجراءات





وأضاف أمجد الحداد خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم، أن ما يحدث من إصابات بفيروس كورونا الآن ليس بموجة ثانية ولكن ما يحدث هو امتداد للموجة الأولى .





وأكد أن هذه الإصابات بسبب عدم التزام المواطنين بارتداء الكمامات أو ترك مسافات امنة بينهم وهذا يؤدي الى زيادة الإصابات مرة أخرى .





أمجد الحداد : أنه إلى الآن ليس هناك مؤشر علمي يؤكد حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا ونحن لا نزال داخل الموجة الأولى من فيروس كورونا . وأوضحإلىالآنالأولى



