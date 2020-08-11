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فن

بصورة من فيلم المصير.. صفية العمرى تحيي ذكرى رحيل نور الشريف

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:02 م
صفية العمري ونور
صفية العمري ونور الشريف وخالد النبوي
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محمد بدران

احيت الفنانة الكبيرة صفية العمرى الذكرى الخامسة لرحيل الفنان نور الشريف وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


ونشرت صفية العمرى صورة لها تجمعه بالفنان الراحل نور الشريف من فيلم المصير وعلقت قائلة "رحمة الله عليك يا ابن رشد استمتعت كثيرا بالعمل معك في فيلم "المصير" من أهم ما أنتجته السينما المصرية، كنت خير استاذ وزميل عزيز رحمة الله عليك
#نور_الشريف"

قدم الفنان نور الشريف العديد من الاعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية. 

وكانت اخر اعمال الفنان نور الشريف هو فيلم "بتوقيت القاهرة" والذى شاركه البطولة فيه ميرفت امين وايتن عامر وشريف رمزى وتاليف وإخراج أمير رمسيس. 

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