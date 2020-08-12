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سيارات

4 طرق آمنة للتخلص من الحشرات داخل السيارة

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 08:02 ص
4 طرق آمنة للتخلص
4 طرق آمنة للتخلص من الحشرات داخل السيارة
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منة الله عبد الحميد
يعد وجود الحشرات في حياتنا أمر مزعج في الحياة الطبيعية عامة خصوصا في ظل وجود أطفال لديهم حساسية حشرية فما بالك بوجود الحشرات في سيارتك؟!

فبالرغم من صغر حجمها إلا أن الحشرات تعتبر كائنات مخيفة خاصة للسيدات، خصوصا إذا كانت المساحة صغيرة ومغلقة كما يحدث في السيارة تماما فلا يمكنك استخدام المبيدات الحشرية أو المواد الكيماوية بداخلها للقضاء على الحشرات.

ولكن أصبح هناك بعض الطرق الطبيعية التي تمكنك من القضاء على الحشرات داخل سيارتك. 

لذلك يقدم موقع صدى البلد الإخباري ابرز هذه الطرق .. تعرف عليها.

١- قم بوضع بعض عيدان القرفة في سيارتك فهي تعد وسيلة آمنة للوقاية من الحشرات نظرا لرائحتها النفاذة.

٢- قوم بنثر سائل الفلفل الحار خارج السيارة وأسفلها.

٣- يمكنك سكب مخلوط من الخل الأبيض والماء على الحشرات مباشرة خاصة إن كانت فرش سيارتك من القماش، وإذا كنتِ تهتمي بالرائحة أضيفي 10 قطرات من أي زيت عطري.

٤- قوم بوضع أوراق الغار وأعواد القرنفل تحت دواسة السيارة لأن النمل تحديدًا يكره هاتين الرائحتين.

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