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رياضة

فينالدو ينتظر مفاوضات تمديد عقده مع ليفربول

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 03:02 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
ينتظر أحد نجوم فريق ليفربول تجديد عقده في النادي الإنجليزي، حسب ما ذكرت تقارير صحفية إنجليزية.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، أن اللاعب جورجينيو فينالدوم، يتطلع إلى توقيع عقد جديد مع بطل أوروبا.

ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب الهولندي مع بطل الدوري الإنجليزي في عام 2021.

وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن إدارة ليفربول تنوي تجديد عقد فينالدوم.

وحسب الشبكة الشهيرة، فإن ممثلي فينالدوم ينتظرون بدء المحادثات بشكل رسمي مع إدارة ليفربول من أجل تجديد عقد اللاعب.

وأوضحت أن فينالدوم يحب اللعب مع ليفربول، ولا توجد لديه أي رغبة لمغادرة الأنفيلد في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.

وفاز فينالدوم مع ليفربول بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

وأشارت إلى أن فينالدوم ما زال متحمسًا للفوز بالمزيد من الألقاب مع كتيبة يورجن كلوب.

وكان فينالدوم قد انتقل إلى ليفربول قادمًا من نيوكاسل، في عام 2016، مقابل 25 مليون جنيه إسترليني
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