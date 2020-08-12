AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد إلغاء جائزة الكرة الذهبية.. بايرن ميونخ يسعى لـ تكريم ليفاندوفسكي

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 03:43 ص
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
يرى عدد كبير من مُتابعي كرة القدم حول العالم أن قرار إلغاء منح جائزة الكرة الذهبية هذا العام، فضلًا عن جوائز الأفضل التي يقدمها الـ"فيفا" ظلمت مُهاجم بايرن ميونخ الألماني، الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فقد أكد كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي للنادي البافاري، على أنه تواصل مع جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، وذلك من أجل إعادة النظر في قرار الفيفا بعدم منج جائزة الأفضل هذا العام، مُعربًا عن أمنيته بتتويج هدافه البولندي بالجائزة.

ويخوض البافاري مُقابلة من العيار الثقيل ضد برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الجمعة القادمة، وذلك على أرض ملعب دا لوز في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وقدم ليفاندوفسكي مع فريقه موسمًا رائعًا، توجه بلقب هداف البوندسليجا برصيد 34 هدفًا، بفارق هدفين عن تشيرو إيموبيلي هداف لاتسيو والدوري الإيطالي برصيد 36، والذي تُوج بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي.
Advertisements

ترشيحاتنا

باستخدام بيكربونات الصوديوم..3 خلطات قوية لتنظيف البوتجاز والفرن

غير أخلاقي.. هجوم حاد على بوتين بعد الإعلان عن أول لقاح ضد كورونا.. وتحذيرات بشأنه

المصل واللقاح تحسم الجدل حول ظهور الموجة الثانية لكورونا.. فيديو

توليد الكهرباء.. علماء يكتشفون قدرات خارقة للطوب الأحمر.. صور

نجم ناشئ في الأهلي يقترب من الانضمام لـ رينجرز الاسكتلندي أو فالنسيا

ادفع عشان تنجح.. لن تصدق مدير مدرسة يطلب رشوة من الطلبة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من يفوز بلقب منقذ العالم؟ .. أزمة كورونا تتحول إلى سباق دولي.. وروسيا تحت صفيح ساخن

غير أخلاقي.. هجوم حاد على بوتين بعد الإعلان عن أول لقاح ضد كورونا.. وتحذيرات بشأنه

بعد حادثة في تركيا.. نجمة شهيرة مهددة بـ بتر ساقها