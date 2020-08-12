بعد إلغاء جائزة الكرة الذهبية.. بايرن ميونخ يسعى لـ تكريم ليفاندوفسكي

يرى عدد كبير من مُتابعي كرة القدم حول العالم أن قرار إلغاء منح جائزة الكرة الذهبية هذا العام، فضلًا عن جوائز الأفضل التي يقدمها الـ"فيفا" ظلمت مُهاجم بايرن ميونخ الألماني، الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فقد أكد كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي للنادي البافاري، على أنه تواصل مع جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، وذلك من أجل إعادة النظر في قرار الفيفا بعدم منج جائزة الأفضل هذا العام، مُعربًا عن أمنيته بتتويج هدافه البولندي بالجائزة.
ويخوض البافاري مُقابلة من العيار الثقيل ضد برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الجمعة القادمة، وذلك على أرض ملعب دا لوز في العاصمة البرتغالية لشبونة.
وقدم ليفاندوفسكي مع فريقه موسمًا رائعًا، توجه بلقب هداف البوندسليجا برصيد 34 هدفًا، بفارق هدفين عن تشيرو إيموبيلي هداف لاتسيو والدوري الإيطالي برصيد 36، والذي تُوج بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي.