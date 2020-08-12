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أخبار العالم

تنديدًا بـ منشور مسيء للنبي محمد.. مقتل شخصين خلال احتجاجات عنيفة في الهند.. فيديو

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 05:13 ص
مقتل شخصين خلال احتجاجات
مقتل شخصين خلال احتجاجات عنيفة في الهند
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قسم الخارجي
عمَّت احتجاجات عنيفة أجزاء من مدينة بنجالورو جنوب الهند، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، بعد خروج آلاف المحتجين إلى الشوارع؛ للتنديد بكتابة أحد اقارب الساسة المحليين، منشورا مسيئا للنبي محمد- صلَّ الله عليه وسلم- عبر حسابه على "فيسبوك".

وأفادت وكالة "رويترز" نقلاً عن قناة "محلية" لم تسمها، بمقتل شخصين وإصابة 3 بعد أن فتحت الشرطة النار على المحتجين.

من جهتها، قالت شرطة مدينة بنجالورو على "تويتر": "الوضع تحت السيطرة"، مضيفة أنها لجأت إلى إطلاق النار على المتظاهرين؛ لتفريقهم بعد استخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات.

وقال مفوض الشرطة كمال بانت  "قمنا بتأمين الشخص الذي نشر هذا المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي". 

وأضاف أن عددا من ضباط الشرطة أصيبوا.

وذكرت الشرطة أنها فرضت حظر تجول في المنطقة المحيطة لتقييد حركة الناس.

فيما قال باسافراج بوماي، وزير الداخلية في ولاية كارناتاكا: "نحقق في القضية وسنستخدم لقطات كاميرات المراقبة لمعرفة من يقف وراء هذه الأعمال العنيفة وسنتخذ إجراءات صارمة".
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تنديدًا بـ منشور مسيء للنبي محمد.. مقتل شخصين خلال احتجاجات عنيفة في الهند.. فيديو

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