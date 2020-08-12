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شاهد.. تعقيم ورش أمام لجان انتخابات الشيوخ بالدقي تطبيقا للإجراءات الوقائية

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 09:24 ص
صدى البلد
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نورهان رأفت
عرضت فضائية "دي إم سي" لقطات من أمام إحدى اللجان الانتخابية بالدقي لأحد الموظفين وهو يرش اللجنة، فور بدء ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.


وانطلقت منذ قليل، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالداخل لليوم الثاني على التوالي والأخير، لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم، و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.


بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

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