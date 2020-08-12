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محافظات

بعد تحويل مستشفى النجيلة لعزل.. دعم الوحدة الصحية ب 3 عيادات متنقلة

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:45 ص
صدى البلد
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ايمن محمود

استقبلت الوحدة الصحية بالنجيلة   ثلاث عيادات متنقلة وعدة أجهزة طبية منها جهاز آشعة وكذلك أدوات طبيه وأدويه  لتقديم خدمات صحية لأهالى النجيلة .

وأكد الدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بمطروح  أنه تم  الوحدة الصحية بمدينة النجيلة ب3 عيادات  متنقلة  لتوفير الرعاية الصحية لأهالى النجيلة  خاصة بعد تحويل مستشفى النجيلة لعزل لمرض كورونا.

وأضاف  أنه فور صدور قرار الدكتورة هالة زايد بإعادة مستشفى النجيلة كعزل تم العمل على تجهيز الوحدة الصحية وتزويده بالأجهزة الطبية اللازمة  لخدمة أهالى المدينة .

وأوضح أنه يتم العمل على توفير كافة الخدمات الصحية لمواطنى مطروح  فى شتى ربوع المحافظة بدعم من وزارة الصحة ومحافظة مطروح.
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