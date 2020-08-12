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أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. روسيا تسجل 5102 إصابة جديدة بـ كورونا

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:37 ص
خلال 24 ساعة.. روسيا
خلال 24 ساعة.. روسيا تسجل 5102 إصابة جديدة بـ كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، أعلن مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا عن تسجيل 5102 إصابة جديدة ووفاة 129 شخصا بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك وصلت حصيلة الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي الوباء إلى 15260 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للمصابين 902701.

وقال المركز الروسي لمكافحة كورونا إن 7123 مصابا شفوا خلال اليوم الماضي، ما يرفع عدد الأشخاص الذين تعافوا حتى الآن إلى 710298.

وتحتل روسيا المركز الرابع عالميا من حيث الإصابات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.
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