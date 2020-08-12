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برلمان

مرشحة مستقبل وطن تتفقد اللجان الانتخابية.. وتشيد بمشاركة المرأة في انتخابات الشيوخ

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 11:10 ص
مرشحة مستقبل وطن
مرشحة مستقبل وطن تتفقد اللجان الانتخابية
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ماجدة بدوى
تفقدت الدكتورة سهير عبد السلام، عميد كلية الآداب جامعة حلوان مرشحة حزب مستقبل وطن، عددا من اللجان الانتخابية بمحافظة الجيزة للاطمئنان على سير العملية الانتخابية.


وقالت "عبد السلام" إن المشاركة السياسية واجب وطنى ونتيجة لكل مصرى حريص على وطنه النزول إلى صناديق الاقتراع واختيار ممثليه حتى تكتمل مؤسسات الدولة التشريعية بهدف خدمة الوطن والمواطنين.


وأثنت مرشحة حزب مستقبل وطن، على المشاركة الإيجابية للمرأة والتي حرصت على المشاركة وبكثافة في العملية الانتخابية واختيار من يمثلهم تحت قبة مجلس الشيوخ، مؤكدة أن مشاركة المواطنين في أول عملية انتخابية لمجلس الشيوخ بعد ثورة ٣ يونيو تؤكد أننا نبني وطنا بحجم مستقبل الأجيال القادمة.


وبدأت أمس، الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى اليوم، الأربعاء، لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.


بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.


واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.


كما كلفت الهيئة منسق طوابير بمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.


وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.


وتشترك القوات المسلحة فى تأمين الانتخابات بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكل التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن فى محيط اللجان.
مرشحة مستقبل وطن تتفقد اللجان الانتخابية.. وتشيد بمشاركة المرأة في انتخابات الشيوخ
مرشحة مستقبل وطن تتفقد اللجان الانتخابية.. وتشيد بمشاركة المرأة في انتخابات الشيوخ
مرشحة مستقبل وطن تتفقد اللجان الانتخابية.. وتشيد بمشاركة المرأة في انتخابات الشيوخ
مرشحة مستقبل وطن تتفقد اللجان الانتخابية.. وتشيد بمشاركة المرأة في انتخابات الشيوخ
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