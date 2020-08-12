أحمد عامر: مشهد الانتخابات "راق" ودعوات الفضائيات المعادية "أصبحت معتادة".. فيديو

أكد الكاتب الصحفي أحمد عامر، مدير تحرير جريدة الأهرام للشؤون السياسية، أن معظم الأصوات كانت بمشاركة الشباب والسيدات وكبار السن، الذين أظهروا حضورًا واضحًا بأول أيام الاقتراع أمس.





وأضاف الكاتب عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية دي إم سي، الأربعاء، أن من أكثر الأشياء الملفتة للنظر هي التزام الدولة بتطبيق الإجراءات الاحترازية على أعلى مستوى.





وأشار "عامر" إلى أن المشهد بالأمس يعكس إرادة الشباب وأهمية غرفة مجلس الشيوخ، لافتا إلى أن أول أيام الاقتراع كانت في غاية الجمال والرقي.





وأوضح أن دعوات القنوات المعادية للدولة المصرية، معتادة، وسياستها دائما الكيل بمكيالين، على حساب المواطنين.



