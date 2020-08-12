في انتظار الإدلاء بأصواتهم .. موطنون يتناولون الإفطار أمام اللجان .. شاهد

ورصد صدي البلد، حرص المواطنين الريفين علي الإدلاء بأصواتهم منذ الساعات الاولي لليوم الثاني لعملية الاقتراع بانتخابات مجلس الشيوخ.

كما شاركت المرأة الريفية بقوة، ورصد الموقع مشاركتهن الجماعية باستقلال سيارات ميكروباص لنقلهن الي اماكن التصويت والبعيدة عن منازلهم.





من جانبه قام اللواء عمر ادريس رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق بتفقد اللجان بالمدينة حيث تبلغ عدد اللجان 10 لجان في7 مقارات ويبلغ عدد من لهم حق الانتخاب علي مستوي المركز والمدينة47552 ناخبا.





وناشدت الوحدة المحلية اهالي القنطرة شرق بالخروج والادلاء باصواتهم وممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلوهم في مجلس الشيوخ، تحت شعار انزل شارك في التخطيط لمستقبل أفضل.



