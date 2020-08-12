في انتظار الإدلاء بأصواتهم .. موطنون يتناولون الإفطار أمام اللجان .. شاهد

حرص عدد من الناخبين باحدي لجان مركز القنطرة شرق بمحافظة الاسماعيلية، علي تناول وجبة الافطار والمكونة من فول وطعمية وباذنجان وعيش، امام أمام لجنة الاقتراع.
ورصد صدي البلد، حرص المواطنين الريفين علي الإدلاء بأصواتهم منذ الساعات الاولي لليوم الثاني لعملية الاقتراع بانتخابات مجلس الشيوخ.
كما شاركت المرأة الريفية بقوة، ورصد الموقع مشاركتهن الجماعية باستقلال سيارات ميكروباص لنقلهن الي اماكن التصويت والبعيدة عن منازلهم.
من جانبه قام اللواء عمر ادريس رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق بتفقد اللجان بالمدينة حيث تبلغ عدد اللجان 10 لجان في7 مقارات ويبلغ عدد من لهم حق الانتخاب علي مستوي المركز والمدينة47552 ناخبا.
وناشدت الوحدة المحلية اهالي القنطرة شرق بالخروج والادلاء باصواتهم وممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلوهم في مجلس الشيوخ، تحت شعار انزل شارك في التخطيط لمستقبل أفضل.
وانطلقت منذ قليل، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالداخل لليوم الثاني على التوالي والأخير، لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.