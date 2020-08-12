السفير المصري في روما: مبادرات التوأمة تؤكد متانة العلاقات التاريخية بين البلدين

أثني هشام بدر، سفير مصر في روما علي المبادرات الأخيرة المعنية بالتعاون الثقافي التي تقوم بها السطات المحلية المصرية مع محافظة فيتربو الإيطالية وبلدية كاتانيا وبلدية راجوزا وكذلك مبادرات تنظيم لرحلات حج ديني إلي مصر مؤكدًا أن مثل هذه الأنشطة الثقافية تؤكد عمق العلاقات التاريخية المتأصلة بين الشعبين المصري والإيطالي الصديقين.





وفي هذا الصدد، رحب السفير بدر في تصريحات لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) بالموافقة الأخيرة لمجلس مدينة فيتربو على اتفاق توأمة بين مقاطعة فيتربو ومحافظة الأقصر والتي يأتي في أعقاب اتفاق مماثل بين مدينتي كاتانيا والاسكندرية"، مشددًا علي أهمية مثل هذه المبادرات من أجل توطيد وتعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين، ولاسيما توسيع دائٔرة العلاقات بين الشعبين الإيطالي والمصري بخلاف العلاقات المتواجدة بالفعل في مجالات الطاقة وبصفة خاصة في مجالات الغاز وهو ما يتجلي في الاكتشافات الأخيرة لشركة إيني الإيطالية فضلًا عن التعاون بين البلدين في مجال الهجرة غير الشرعية.





كما سلط السفير بدر الضوء على التعاون الجاري في قطاع الطاقة الحيوي مشددًا على المساهمات المهمة لإيني والشراكة المصرية الإيطالية في منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF). وفي هذا السياق، أشار بدر إلى أن مصر حرصت على دعوة إيطاليا لتصبح عضوا مؤسسا في المنتدى الذي أطلقته القاهرة عام 2018 وذلك بهدف تنفيذ مشاريع ربط في مجال الغاز الطبيعي بين أوروبا وشرق المتوسط من أجل تنويع مصادر الغاز الطبيعي في أوروبا وحمايتها.





ونقلت وكالة الأنباء الإيطاليه عن سفير مصر في روما أنه ثمن المستوى العالي من التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية مشيرًا إلى البروتوكول القائم بين البلدين منذ عام 2005 للتعاون في هذا المجال، وتابع بدر مؤكدًا أن مصر أنجزت خطوات عملاقة في مواجهة هذا التحدي، ونجحت منذ عام 2016 في القضاء على وإلغاء جميع المعابر البحرية غير الشرعية من الساحل الشمالي لمصر الذي يبلغ طوله ألف كيلومتر.





كما أشار بدر إلى أن مصر وإيطاليا تعاونتا بشكل مكثف في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.





وحول الأوضاع في ليبيا، قال السفير هشام بدر لوكالة " أنسا " : إٔن كلا البلدين يعملان بشكل وثيق للتوصل إلى حل سياسي وسلمي للأزمة الليبية، مضيفًا أن مصر ترفض وجود الميليشيات وعمليات نقل المقاتلين الأجانب والعناصر المتطرفة الي الأراضي الليبية مما سيكون له بالتأكيد تداعيات ضارة على استقرار المنطقة.





مؤكدًا على "الدفعة القوية جدًا" التى تم تقدمها مؤسسة "سيب المؤسسة الخيرية الإيطالية "سيب بينيديتّى" التي يرأسها أوجينيو بينيديتّى جاليو لهذه المبادرات .





وفي نهاية حديثه لوكالة الأنباء الإيطالية أشاد السفير هشام بدر بمشروع المتحف المصري الكبير بالجيزة، والذي من المقرر أن يصبح أكبر متحف أثري في العالم، والذي تم تأجيل افتتاحه إلى عام 2021 بسبب حول وباء كوفيد -19 مؤكدا أن الثقافة هي المفتاح لفتح أبواب الحوار والصداقة بين الشعوب. لافتًا إلي أن الثقافة لغة كانت وستظل صالحة دائٔمًا للتغلب على أي أزمة.