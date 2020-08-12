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جالنا بلاغ.. محافظ قنا: الأمور طبيعية والعملية الانتخابية تسير بانتظام

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 12:45 م
اللواء أشرف الداودى
اللواء أشرف الداودى محافظ قنا
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فرح علاء الخولي
صرح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بأن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة يعمل بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز، أعمال فتح لجان الاقتراع البالغ عددها 468 لجنة وانتظام عملية التصويت بداخلها فى ثانى أيام انتخابات مجلس الشيوخ 2020.


وأضاف المحافظ أن غرفة العمليات المركزية لم ترصد بالأمس أي شكاوى أو معوقات أثرت بالسلب على سير العملية الانتخابية، لافتا إلى أن غرفة العمليات تتابع الموقف على مدار الساعة بالتنسيق مع اللجان الفرعية بكل مركز لرصد الأحداث والتعامل الفورى معها.


وكشف أنه تم رصد بلاغ واحد وهو باختراق الصمت الانتخابي وتم التعامل معه على الفور، معقبًا: "الأمور طبيعية جدا واللجان ماشية بانتظام".


وأكد أن المحافظة تتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.
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