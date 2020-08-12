مدير تعليم المنوفية: مصر وطن عظيم يستحق أن يقوم كل مواطن بواجبه نحو رفعته وتقدمه

حرص أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية على متابعة سير إنتخابات اليوم الأخير لمجلس الشيوخ لعام 2020 بتفقده لجنة مدرسة المساعي الإعدادية القديمة للبنات بشبين الكوم للإدلاء بصوته الانتخابي









وقبل دخوله مقر اللجنة خضع سويد للمرور من بوابة التعقيم الذاتي وتوقيع الكشف الحراري ومراعاة كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من إنتشاره ،

مشيدًا بعملية تنظيم ودخول الناخبين للإدلاء بأصواتهم والحفاظ على المسافات البينية ومراعاة التباعد الإجتماعي وتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية داخل المقار واللجان الإنتخابية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع





وأكد سويد أن المشاركة في الإنتخابات واجب وطني على كل مواطن له حق التصويت تجاه وطن عظيم يستحق من الجميع أن يقوم بواجبه ويتحمل مسئولياته في سبيل رفعته واستقراره وتقدمه





وكان سويد قد بدأ نشاطة اليومي بالمشاركة في غرفه العمليات المركزية بديوان عام محافظة المنوفية برئاسة معالي اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية لمتابعة سير العملية الإنتخابية وتذليل كافة العقبات أمام فتح اللجان وإستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العرس الإنتخابي الذي تشهده البلاد .