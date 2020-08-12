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تعليم

مدير تعليم المنوفية: مصر وطن عظيم يستحق أن يقوم كل مواطن بواجبه نحو رفعته وتقدمه

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 01:51 م
مدير تعليم المنوفية
مدير تعليم المنوفية
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محمد أمين
حرص أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية  على متابعة سير إنتخابات اليوم الأخير  لمجلس الشيوخ لعام 2020 بتفقده لجنة مدرسة المساعي الإعدادية القديمة للبنات بشبين الكوم  للإدلاء بصوته الانتخابي


وقبل دخوله مقر اللجنة خضع  سويد للمرور من بوابة التعقيم الذاتي وتوقيع الكشف الحراري ومراعاة كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من إنتشاره ، 
مشيدًا بعملية تنظيم ودخول الناخبين للإدلاء بأصواتهم والحفاظ على المسافات البينية ومراعاة التباعد الإجتماعي وتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية داخل المقار واللجان الإنتخابية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع 

وأكد سويد أن المشاركة في الإنتخابات واجب وطني على كل مواطن له حق التصويت تجاه وطن عظيم يستحق من الجميع أن يقوم بواجبه ويتحمل مسئولياته في سبيل رفعته واستقراره وتقدمه

وكان سويد قد بدأ نشاطة اليومي بالمشاركة  في  غرفه العمليات المركزية بديوان عام محافظة المنوفية برئاسة معالي اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية  لمتابعة سير العملية الإنتخابية وتذليل كافة العقبات أمام فتح اللجان وإستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العرس الإنتخابي الذي تشهده البلاد .

انطلقت ، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالداخل لليوم الثاني على التوالي والأخير، لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.

 

بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

 

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واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.

 

كما كلفت الهيئة منسق طوابير لمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.

 

وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما  اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.

 

وتشترك القوات المسلحة فى تأمين الانتخابات بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكل التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن فى محيط اللجان.

 

وأدلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ، أمس الثلاثاء، بلجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد مصطفى يسرى أبو عميرة بمصر الجديدة، كما أدلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والبابا تواضرواس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، فضلا عن عدد من الوزراء والنواب والمسئولين بصوتهم الانتخابي.

 

ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة يومى 6 و7 سبتمبر المقبل للمصريين بالخارج، ويومى 8 و9 سبتمبر للمصريين بالداخل، على أن يكون موعد الإعلان النهائى للانتخابات ونشرها فى موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.

مدير تعليم المنوفية: مصر وطن عظيم يستحق أن يقوم كل مواطن بواجبه نحو رفعته وتقدمه
مدير تعليم المنوفية: مصر وطن عظيم يستحق أن يقوم كل مواطن بواجبه نحو رفعته وتقدمه
مدير تعليم المنوفية: مصر وطن عظيم يستحق أن يقوم كل مواطن بواجبه نحو رفعته وتقدمه
مدير تعليم المنوفية: مصر وطن عظيم يستحق أن يقوم كل مواطن بواجبه نحو رفعته وتقدمه
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