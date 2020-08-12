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أخبار البلد

مصر تؤكد تضامنها مع حكومة وشعب العراق ضد الممارسات التركية

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 03:20 م
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
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محمد وديع

أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، استهداف طائرة مُسيرة تركية لإحدى المركبات التابعة لحرس الحدود العراقي في منطقة "سيدكان" شمال العراق يوم أمس، مما أسفر عن مقتل عدد من العسكريين العراقيين، وبما يمثل انتهاكًا مرفوضًا لسيادة العراق الشقيق، وتهديدًا جديدًا للأمن والاستقرار الإقليمي.

 

وشمل البيان تقديم خالص تعازي مصر لأسر الضحايا وللجيش العراقي الباسل. كما تضمّن البيان التأكيد على تضامُن مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب العراق الشقيق في مواجهة تلك الممارسات الاستفزازية، مع التشديد على ضرورة احترام كامل سيادة العراق ووحدة وسلامة أراضيه ضد أي تدخل خارجي.

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