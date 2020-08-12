AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة أسوان يشارك فى احتفال طلاب كلية العلوم بنهاية الامتحانات

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 03:43 م
رئيس جامعة أسوان
رئيس جامعة أسوان
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
شارك الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان اليوم الأربعاء احتفال طلاب وطالبات بكالويوس كلية العلوم قسم الكيمياء بالتخرج بمناسبة نهاية الإمتحانات والعام الجامعى 2019/2020 .

والتقي رئيس جامعة أسوان الطلاب والطالبات أمام مدخل الجامعة وسط المساحات الخضراء من اللاند سكيب التى تكسو امتداد سور الجامعة بطريق صحارى - المطار بعد أن كانت صحراء أصبحت خضراء بجهود إدارة الجامعة بقيادة رئيس الجامعة.

واقرأ أيضًا:
رئيس جامعة أسوان يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ.. صور

وفي لفتة طيبة دعا طلاب تخرج كلية العلوم الدكتور أحمد غلاب لإلتقاط الصور التذكارية معهم أمام الجامعة التى أصبحت بازارًا سياحيًا ومتنفس حقيقى يقصده أهالي أسوان فى أفراحهم والهروب من إرتفاع درجات الحرارة.

وكان الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان قد أدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة الشابات المسلمات بمحافظة أسوان أمام قسم أسوان أول.
رئيس جامعة أسوان يشارك فى احتفال طلاب كلية العلوم بنهاية الامتحانات
رئيس جامعة أسوان يشارك فى احتفال طلاب كلية العلوم بنهاية الامتحانات
رئيس جامعة أسوان يشارك فى احتفال طلاب كلية العلوم بنهاية الامتحانات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة أسوان يترأس لجنة اختيار عميد كلية العلوم .. صور

انتهاء امتحانات السنوات النهائية بجامعة أسوان دون إصابات بكورونا

رئيس جامعة طنطا يدلي بصوته في انتخابات "الشيوخ"

رئيس جامعة أسوان يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ.. صور

ترشيحاتنا

بإطلالة ملفتة.. رانيا منصور تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بإطلالة جريئة.. ابنة عمرو دياب تتألق فى أحدث ظهور لها

3 أفعال تنجيك في الدنيا لتنال الثواب في الآخرة.. حث عليها الرسول الكريم

رئيس جامعة القاهرة: كثير من أولياء الأمور مستاءون من "نتائج كيمبردج"

كرم جبر: بعض الدول الشقيقة تبالغ فى نشر أرقام عن إصابات كورونا فى مصر.. فيديو

حق انتفاع 9 سنوات.. شاهد شوبير يكشف عن مفاجآت مثيرة بشأن ستاد الأهلي الجديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تؤثر على الضغط والعظام.. أضرار القهوة الخضراء

محاولات للسيطرة علي حريق أشجار بميدان الرماية.. صور

10 صور رومانسية جمعت بين دينا الشربيني وعمرو دياب