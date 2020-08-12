رئيس جامعة أسوان يشارك فى احتفال طلاب كلية العلوم بنهاية الامتحانات

شارك الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان اليوم الأربعاء احتفال طلاب وطالبات بكالويوس كلية العلوم قسم الكيمياء بالتخرج بمناسبة نهاية الإمتحانات والعام الجامعى 2019/2020 .
والتقي رئيس جامعة أسوان الطلاب والطالبات أمام مدخل الجامعة وسط المساحات الخضراء من اللاند سكيب التى تكسو امتداد سور الجامعة بطريق صحارى - المطار بعد أن كانت صحراء أصبحت خضراء بجهود إدارة الجامعة بقيادة رئيس الجامعة.
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رئيس جامعة أسوان يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ.. صور
وفي لفتة طيبة دعا طلاب تخرج كلية العلوم الدكتور أحمد غلاب لإلتقاط الصور التذكارية معهم أمام الجامعة التى أصبحت بازارًا سياحيًا ومتنفس حقيقى يقصده أهالي أسوان فى أفراحهم والهروب من إرتفاع درجات الحرارة.
وكان الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان قد أدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة الشابات المسلمات بمحافظة أسوان أمام قسم أسوان أول.
والتقي رئيس جامعة أسوان الطلاب والطالبات أمام مدخل الجامعة وسط المساحات الخضراء من اللاند سكيب التى تكسو امتداد سور الجامعة بطريق صحارى - المطار بعد أن كانت صحراء أصبحت خضراء بجهود إدارة الجامعة بقيادة رئيس الجامعة.
واقرأ أيضًا:
رئيس جامعة أسوان يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ.. صور
وفي لفتة طيبة دعا طلاب تخرج كلية العلوم الدكتور أحمد غلاب لإلتقاط الصور التذكارية معهم أمام الجامعة التى أصبحت بازارًا سياحيًا ومتنفس حقيقى يقصده أهالي أسوان فى أفراحهم والهروب من إرتفاع درجات الحرارة.
وكان الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان قد أدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة الشابات المسلمات بمحافظة أسوان أمام قسم أسوان أول.