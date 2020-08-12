التعليم ترصد 11 محاولة غش وحيازة المحمول في لجان امتحانات الدبلومات الفنية.. اليوم

أدى 642 ألفا و678 طالبا/طالبة بالدبلومات الفنية (نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات)، صباح اليوم، الأربعاء، الامتحانات في 126 مادة فترة أولى، و7 مواد في الفترة الثانية، في تاسع أيام الامتحانات التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2019/2020، والتي تستمر حتى 13 أغسطس 2020، داخل 2986 لجنة سير امتحان.





اقرأ أيضا:











وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها التاسع سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.







اقرأ أيضا: اقرأ أيضا: