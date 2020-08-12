الإمام الأكبر لـ أوائل الثانوية الأزهرية: اجعلوا من التفوق هدفًا وتحصنوا بالعلم

هنأ فضيلة الإمام الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية.





وقال شيخ الأزهر في منشور عبر صفحته على فيسبوك: أهنئ أبنائي وبناتي أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية على نجاحهم المشرف، سائلًا المولى عز وجل لهم ولجميع الطلاب المزيد من التفوق.





وتابع: نصيحتي إلى طلاب أمتنا العربية والإسلامية: «اجعلوا من التفوق في التعليم هدفًا، وابذلوا له ما استطعتم من الجهد والمثابرة، وتحصَّنوا بالعلم، فهو سبيل الرقي والتقدم للأوطان».





وأعلن شيخ الأزهر أسماء الأوائل على النحو الآتي:





احمد مدحت مصطفى أحمد، الاول على القسم العلممي من محافظة أسيوط بنسبة 100%

علاء رجب حامد صبح، الأول مكرر علمي من البحيرة بنسبة 100%

ندا محمد حامد فرحات، الأول مكرر علمي من الغربية بنسبة 100%

أماني عاطف عبد الرؤوف الشعراوي، الأول أدبي من المنوفية بنسبة 99،21%

رحاب خالد عثمان عباس ، الاول أدبي كفيف من أسيوط، بنسبة 95،08%

عبدالله وليد السيد عبدالله، الأول على العلوم الإسلامية من القاهرة بنسبة 97،91%