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ديني

الإمام الأكبر لـ أوائل الثانوية الأزهرية: اجعلوا من التفوق هدفًا وتحصنوا بالعلم

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 04:57 م
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
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محمد شحتة
هنأ فضيلة الإمام الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية.

وقال شيخ الأزهر في منشور عبر صفحته على فيسبوك: أهنئ أبنائي وبناتي أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية على نجاحهم المشرف، سائلًا المولى عز وجل لهم ولجميع الطلاب المزيد من التفوق.

وتابع: نصيحتي إلى طلاب أمتنا العربية والإسلامية: «اجعلوا من التفوق في التعليم هدفًا، وابذلوا له ما استطعتم من الجهد والمثابرة، وتحصَّنوا بالعلم، فهو سبيل الرقي والتقدم للأوطان».

وأعلن شيخ الأزهر أسماء الأوائل على النحو الآتي: 

احمد مدحت مصطفى أحمد، الاول على القسم العلممي من محافظة أسيوط بنسبة 100%
علاء رجب حامد صبح، الأول مكرر علمي من البحيرة بنسبة 100% 
ندا محمد حامد فرحات، الأول مكرر علمي من الغربية بنسبة 100%
أماني عاطف عبد الرؤوف الشعراوي، الأول أدبي من المنوفية بنسبة 99،21%
رحاب خالد عثمان عباس ، الاول أدبي كفيف من أسيوط، بنسبة 95،08%
عبدالله وليد السيد عبدالله، الأول على العلوم الإسلامية من القاهرة بنسبة 97،91%
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