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رياضة

يحق له إنهاء عقده| خبير لوائح يحذر الأهلي من عدم مشاركة صالح جمعة فى الدورى

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 06:52 م
صالح جمعة
صالح جمعة
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يسري غازي
حذر محمد بيومي خبير اللوائح بمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب من تداعيات عدم مشاركة صالح جمعة فى مباريات الدورى الممتاز.


كان فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة فايلر تغلب على نظيره فريق انبي بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن مؤجلات المسابقة المحلية.

 
قال محمد بيومي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.. تحذير ..إذا لعب صالح جمعه أقل من ١٠٪؜ من مباريات الموسم يحق له إنهاء عقده والإنتقال إلي أي نادي آخر  رغما عن الأهلي.


يذكر أن المارد الأحمر يتصدر بطولة الدورى الممتاز برصيد ٥٢ نقطة فيما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني ويأتي نادي الزمالك بالمركز الثالث.
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