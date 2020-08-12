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أخبار البلد

لليوم الثاني على التوالي.. "أنتي الأهم" تشارك في تسهيل عملية انتخابات مجلس الشيوخ

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 07:49 م
أنتي الأهم تشارك
أنتي الأهم تشارك في تسهيل عملية الانتخابات
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صرح الدكتور عمرو حسن، مؤسس حملة "أنتي الأهم" وأستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني ومقرر المجلس القومي للسكان السابق، بأنه لليوم الثاني على التوالي كان الإقبال على انتخابات مجلس الشيوخ كبيرا وخاصة من قبل السيدات.

وأكد حسن ان انتخابات مجلس الشيوخ مرحلة مهمة في تاريخ المرأة حيث تتشكل من خلالها ملامح خارطة الحياة السياسية وتعزيز عملية بناء الديمقراطية بعودة الغرفة الثانية بالبرلمان المصري، مجلس الشيوخ. 

ولفت إلى أن عودة الغرفة الثانية بالبرلمان المصري من الخطوات المهمة في إثراء الحياة السياسية والتشريعية، حيث يختص المجلس بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتعميق النظام الديمقراطي ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحريات والواجبات العامة.

من جانبها أضافت الدكتورة رحاب الفخراني مدير العلاقات العامة بالحملة أنه بالتزامن مع انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ وإيمانا من الحملة بدورها الوطني ورفع الوعي والمشاركة الإيجابية، أطلقت حملة توعوية على وسائل التواصل الأجتماعي منذ أيام تستمر على مدار فترة الانتخابات، لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في هذه الخطوة الهامة وتعزيز الدور الحيوي للمرأة وأهمية مشاركتها في انتخابات مجلس الشيوخ، خاصة أن المرأة المصرية شريك أساسي في رسم خارطة الحياة السياسية وأثبتت قوة حضورها في كل الاستحقاقات الدستورية السابقة. 

وأوضحت الدكتورة رحاب أن فريق من المتطوعين والمتطوعات بحملة "أنتي الأهم" قام بتسهيل عملية الانتخاب لليوم الثاني على التوالي من خلال الإشراف على دخول المشاركين وتحقيق التباعد الاجتماعي ونشر إرشادات وتوعية حول سبل الوقاية من فيروس كورونا وتوزيع أدوية وقائية وفيتامينات لتعزيز المناعة.
لليوم الثاني على التوالي.. "أنتي الأهم" تشارك في تسهيل عملية انتخابات مجلس الشيوخ
لليوم الثاني على التوالي.. "أنتي الأهم" تشارك في تسهيل عملية انتخابات مجلس الشيوخ
لليوم الثاني على التوالي.. "أنتي الأهم" تشارك في تسهيل عملية انتخابات مجلس الشيوخ
لليوم الثاني على التوالي.. "أنتي الأهم" تشارك في تسهيل عملية انتخابات مجلس الشيوخ
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