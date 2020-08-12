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رياضة

مصطفى فتحي يخضع لتدريبات تأهلية استعدادًا لمصر المقاصة

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 07:48 م
مصطفي فتحي
مصطفي فتحي
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منتصر الرفاعي- ملك موسي
خضع مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمجموعة من التدريبات التأهيلية.

جاء ذلك، على هامش المران المقام على أرضية ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وجهازه الفني المعاون، ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق.

ويستعد الزمالك لخوض مباراته المقبلة ضد مصر المقاصة في تمام الثامنة مساء السبت المقبل على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة 19 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وخاض اللاعب فقرة تدريبية خاصة في صالة الجيمانزيوم، بعد تعرضه لإصابة عضلية قبل مواجهات الفريق في بطولة الدوري المصري الممتاز
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