مصطفى فتحي يخضع لتدريبات تأهلية استعدادًا لمصر المقاصة

خضع مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمجموعة من التدريبات التأهيلية.





ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق. جاء ذلك، على هامش المران المقام على أرضية ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وجهازه الفني المعاون،





ويستعد الزمالك لخوض مباراته المقبلة ضد مصر المقاصة في تمام الثامنة مساء السبت المقبل على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة 19 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.



