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رياضة

تحرك سري لأوروبا.. كيف خطف بيراميدز رمضان صبحي من الأهلي؟

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 07:58 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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القسم الرياضي
تواصل مسئولو نادي بيراميدز إلى اتفاق نهائى مع رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى السابق لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وعلم "صدى البلد" أن بيراميدز تواصل إلى اتفاق نهائي مع هيدرسفيلد الإنجليزي بعد ما سافر ممدوح عيد المدير التنفيذي لـ بيراميدز وعقد العديد من الجلسات مع مسئولى هيدرسفيلد ونجح فى التواصل نهائي لضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي .

وتواصل بيراميدز إلى اتفاق مع رمضان صبحي على توقيع عقد يمتد إلى 3 سنوات مقبلة مقابل مبلغ مالى يقترب من 100 مليون جنيه ومن المقرّر أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان الأهلى قد أبدى رغبته فى بقاء اللاعب والحصول على خدماته بشكل نهائى ولكن نجح بيراميدز فى التفوق عليه والظفر بخدمات رمضان صبحي .
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