محطة مياه غرب إيتاي البارود في البحيرة تحصل على شهادة TSM العالمية في الإدارة والتشغيل

أعلن المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، حصول محطة مياه غرب إيتاي البارود على شهادة TSM" " العالمية في مجال إدارة وتشغيل محطات مياه الشرب.





جاء ذلك بعد إجراء المراجعات اللازمة لاعتمادها من قبل الجهة المانحة للشهادة، لتنضم بذلك لمثيلاتها من المحطات التابعة للشركة، التي تم حصولها على شهادة TSM" " سعيًا لتقديم أفضل خدمات وضمان تطبيق أعلى معايير الأمان والجودة في إنتاج مياه الشرب.





وأوضح المهندس " نشأت" أن تأهيل محطة مياه غرب إيتاي البارود، للحصول على شهادة " TSM " جاء ضمن الإجراءات الفنية التي تمت بالمحطة لتنفيذ مجموعة من التوسعات تمت على عدة مراحل، لتصل الطاقة التصميمية للمحطة لـ 400 لتر/ ثانية، وتخدم أكثر من 600 ألف مواطن تقريبًا.





من جانبه، قال المهندس محمد الديب، رئيس قطاع المياه بالشركة، أنه تم تنفيذ وتصميم منظومة محلية الصنع للسيطرة والتخلص من تسريب الكلور فور حدوثه، لافتًا إلي تدريب المشغلين على نظام التشغيل المثالي، كما تم عمل برامج الصيانة الوقائية للأعطال المفاجأة، وتركيب نظام إطفاء ذاتي باللوحات الكهربائية الخاصة بتشغيل الوحدات.





كما تم تركيب أجهزة إنذار حريق بالمبنى الإداري بالمحطة وتركيب كاميرات بجميع مُنشآت المحطة، وشملت أعمال تأهيل المحطة تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية بالكامل بجميع أجزاء المحطة وبجميع أقسامها لضمان بيئة عمل آمنة.





وقال المهندس ناصر عبد السلام، مدير عام محطات مياه الشرب بالشركة، أن عدد المحطات الحاصلة على الشهادة حاليًا بلغ 8 محطات، موضحًا أن محطة مياه إيتاي البارود تعد أول محطة تحصل على الشهادة بعد جائحة الكورونا .



