كامالا هاريس.. معلومات عن نائبة جو بايدن المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية

أعلن جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي عن تولي كامالا هاريس نائبة له، لتبدأ التساؤلات حول تاريخ كامالا ولماذ وقع اختيار بايدن عليها.





خلال السطور التالية نستعرض ابرز المعلومات عن نائبة بايدن الجديدة.





وُلدت كامالا هاريس في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، لأبوين مهاجرين؛ من أمٍّ هندية وأبٍ حامايكي.





ولدت عام 1965، ونشأت في كنف والدتها الهندوسية التي تعمل باحثة في مجال بحوث علاج السرطان وناشطة مدنية.





عاشت كامالا في سنواتها الأولى في كندا أيضًا، عندما عندما عملت والدتها في التدريس في جامعة ماكجيل.





التحقت بكلية في الولايات المتحدة، وأمضت أربع سنوات في جامعة هَوارد ، إحدى الكليات والجامعات البارزة التي يدرس فيها السود تاريخيًا في البلاد.

حصلت على شهادة عليا في القانون من جامعة كاليفورنيا.





عملت هاريس في منصب المدعي العام في سان فرنسيسكو.





أول إمراة من السود تتولى منصب المدعي العام لمقاطعة كاليفورنيا.