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في ظل تصاعد الاستفزاز التركي.. أستاذ علوم سياسية: أمريكا تقدم دعما لليونان أكثر من أوروبا

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 11:17 م
اردوغان
اردوغان
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عادل نصار
قال أستاذ العلوم السياسية، عارف العبيد، إن هناك أشياء عديدة ستطلبها اليونان من الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على تركيا من أجل قبول التفاوض؛ تجنبًا لسيناريو المواجهة في شرق المتوسط.

 

وأوضح العبيد، خلال حواره لقناة الغد، أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات لليونان أكثر من أوروبا، خاصة وأن الأولى تعتبر الأخيرة شريكا اقتصاديا و حليف مهم ضد تركيا، مشيرًا إلى أن هناك رغبة يونانية لحل الخلافات مع تركيا لعدم الدخول في صدامات.

وأعلنت الخارجية اليونانية أن وزير الخارجية نيكوس ديندياس، سيلتقي نظيره الأمريكي مايك بومبيو، الجمعة ،في فيينا.

وذكرت الوزارة أن المحادثات ستركّز على التطورات في شرق البحر المتوسط في ظل تصاعد الاستفزاز التركي، بحسب تعبيرها.

وأضافت أن ديندياس سيناقش هذا الملف بعد غد في اجتماع طارئ لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عبر الفيديو.

في المقابل قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن أنقرة تريد حل النزاع مع أثينا بشأن التنقيب في شرق المتوسط عبر الحوار، لكنها ستدافع عن حقوقها ومصالحها في المنطقة، بحسب قوله.
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