في ظل تصاعد الاستفزاز التركي.. أستاذ علوم سياسية: أمريكا تقدم دعما لليونان أكثر من أوروبا

قال أستاذ العلوم السياسية، عارف العبيد، إن هناك أشياء عديدة ستطلبها اليونان من الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على

من أجل قبول التفاوض؛ تجنبًا لسينا

المواجهة في شرق المتوسط.

ريو