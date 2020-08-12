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رياضة

رمضان صبحي يتصدر تويتر.. ومغردون: الموضوع فيه حاجة غلط وإيد خفية |شاهد

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 11:58 م
صدى البلد
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سيد احمد
دشن عدد من مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " هاشتاج رمضان صبحى بعد إعلان مسئولى النادى الاهلي عن فشل المفاوضات مع رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم المعار من هيدرسفيلد الإنجليزي .



وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا على تويتر وجاءت التغريدات كالاتى : 


‏رمضان صبحي طلع عمل اعلان امبارح لاحد رعاة الاهلي واخد ٤ مليون جنيه

وبعد كده اعلن انه ماشي

‎#رمضان_صبحي


‏الأهلي بمن حضر

الموضوع مش فلوس

الموضوع ان دا لاعب بيشتغل بعقد

يعني موظف في النادي

والنادي مش هيقف عشان موظف او اكتر

الأهلي كبير بجماهيرو

‎#رمضان_صبحي



‏‎#رمضان_صبحي الموضوع فيه حاجه غلط فيه يد خفيه لان التوقيت مع افتتاح استاد النادى ييجى رمضان يقول العب لبيراميدز بعد ماالاهلى خلص مفاوضات مع هيدرسفيلد.



‏هو فين المشكلة إنه واحد يدور علي مستقبل أفضل له ولأسرته، هي المشكلة عند الجماهير اللي بتفكر ان اللاعيب بيعيش بالانتماء ! 

كل فرصة لها مميزات وعيوب وهو شاف انه المميزات الأكبر في مكان تاني 

‎#رمضان_صبحي
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