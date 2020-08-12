رمضان صبحي يتصدر تويتر.. ومغردون: الموضوع فيه حاجة غلط وإيد خفية |شاهد





‏رمضان صبحي طلع عمل اعلان امبارح لاحد رعاة الاهلي واخد ٤ مليون جنيه



وبعد كده اعلن انه ماشي



‎#رمضان_صبحي





‏الأهلي بمن حضر



الموضوع مش فلوس



الموضوع ان دا لاعب بيشتغل بعقد



يعني موظف في النادي



والنادي مش هيقف عشان موظف او اكتر



الأهلي كبير بجماهيرو



‎#رمضان_صبحي







‏‎#رمضان_صبحي الموضوع فيه حاجه غلط فيه يد خفيه لان التوقيت مع افتتاح استاد النادى ييجى رمضان يقول العب لبيراميدز بعد ماالاهلى خلص مفاوضات مع هيدرسفيلد.







‏هو فين المشكلة إنه واحد يدور علي مستقبل أفضل له ولأسرته، هي المشكلة عند الجماهير اللي بتفكر ان اللاعيب بيعيش بالانتماء !



كل فرصة لها مميزات وعيوب وهو شاف انه المميزات الأكبر في مكان تاني



‎#رمضان_صبحي

دشن عدد من مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " هاشتاج رمضان صبحى بعد إعلان مسئولى النادى الاهلي عن فشل المفاوضات مع رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم المعار من هيدرسفيلد الإنجليزي .وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا على تويتر وجاءت التغريدات كالاتى :